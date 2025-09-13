Look inedito per Federica Masolin: il ritorno che non ti aspetti

Inedito outfit per Federica Masolin: la giornalista Sky sfoggia un completo nero oversize con reggiseno a vista. Eleganza e sensualità in perfetto equilibrio.

Ha avuto un’ottima ragione, Federica Masolin, per stare lontana dalle luci della ribalta. Non capita tutti i giorni, del resto, di diventare mamma, ed era più che legittimo che, dopo il parto, si dedicasse solo ed esclusivamente alla sua bambina e alla sua famiglia.

La giornalista e conduttrice di Sky Sport, amatissima dal pubblico perché professionale ed estremamente competente in materia sportiva, ha scelto di vivere con discrezione le settimane successive alla nascita della sua piccola, limitandosi a qualche apparizione – molto apprezzata – sui social. La sua prima uscita ufficiale, tuttavia, non ha tardato ad arrivare: l’evento organizzato dalla pay tv per cui lavora ha segnato, infatti, anche il ritorno di uno dei volti più amati del mondo sportivo.

E, come spesso accade in queste circostanze, a fare notizia non è stata solo la sua presenza, che ha destato comunque grande interesse, ma anche il look che la stella della Formula 1 e del calcio ha scelto per l’occasione. Federica ha sfoggiato un completo oversize total black, dal taglio minimal e pulito. Un outfit che a prima vista poteva sembrare sobrio e lineare, tutto sommato anche semplice poiché privo di fronzoli, ma che nascondeva, invece, un dettaglio inaspettato.

Nuova vita, nuovo stile: splendida Federica Masolin

Sotto la giacca, infatti, la Masolin non indossava nessuna camicia o top, bensì un reggiseno ton sur ton, che s’intravedeva a malapena. Un tocco audace, che ha trasformato un look dallo stile classico in un outfit decisamente sorprendente.

Nonché inedito, se vogliamo. Chi segue Federica sa bene che il suo stile è sempre stato elegante, raffinato, mai sopra le righe. Proprio per questo la scelta del total black con lingerie a vista ha colpito, ma anche affascinato, i presenti, ufficializzando una svolta nel suo approccio alla moda. Non un cambio radicale, ma un modo sottile e intelligente per mostrarsi diversa, più “libera”, forse più sicura di sé.

Il pubblico non ha tardato a notarlo: sui social i commenti si sono moltiplicati, e non si è potuto fare a meno di notare quanto Federica sia brava a coniugare classe e sensualità con una naturalezza che poche altre possono vantare. Dopo mesi di riservatezza, insomma, la giornalista è tornata sotto i riflettori con un’immagine nuova, e se questo look rappresenterà un’anticipazione del nuovo corso di Federica Masolin, c’è da aspettarsi che la stagione televisiva appena iniziata porterà con sé molte altre sorprese.