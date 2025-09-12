Estrazione Superenalotto 12 settembre 2025: vincite e quote

di

12 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 146. Ecco tutti i ragguagli

Cresce a dismisura l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto: in tanti nelle ultime ore sognano di riuscire a centrare il jackpot del Superenalotto, che nel frattempo cresce a dismisura. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:

Vince al Powerball lascia lavoro
Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote   42.013,40
Punti 4: Numero vincite 275 , Quote  472,41
Punti 3: Numero vincite 12.098 , Quote  32,07
Punti 2: Numero vincite  193.681 , Quote  6,19

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote  0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 3SS: Numero vincite 67 , Quote  3.207,00
Punti 2SS: Numero vincite 834; Quote  100,00
Punti 1SS: Numero vincite 5616 , Quote  10,00
Punti 0SS: Numero vincite 14.137 , Quote   5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 65 29 33 52 63 44

Numero Jolly: 19

Numero Superstar: 84

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

Gestione cookie