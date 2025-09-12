Estrazione Superenalotto 12 settembre 2025: vincite e quote

12 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 146. Ecco tutti i ragguagli
Cresce a dismisura l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto: in tanti nelle ultime ore sognano di riuscire a centrare il jackpot del Superenalotto, che nel frattempo cresce a dismisura. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote € 42.013,40
Punti 4: Numero vincite 275 , Quote € 472,41
Punti 3: Numero vincite 12.098 , Quote € 32,07
Punti 2: Numero vincite 193.681 , Quote € 6,19
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 3SS: Numero vincite 67 , Quote € 3.207,00
Punti 2SS: Numero vincite 834; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 5616 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 14.137 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 65 29 33 52 63 44
Numero Jolly: 19
Numero Superstar: 84
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.