Pronostici Bundesliga 13 settembre ore 15:30: continua la lunga imbattibilità

Bundesliga, trascinato da un implacabile Guirassy il Borussia Dortmund cercherà di dare continuità al successo con l’Union Berlino.

Dopo aver esordito con un rocambolesco 3-3 contro il St. Pauli nella prima giornata, il Borussia Dortmund si è preso i primi tre punti della stagione strapazzando 3-0 l’Union Berlino al Signal Iduna Park. Ancora una volta il trascinatore indiscusso è stato l’attaccante guineano Serhou Guirassy: l’ex Stoccarda ha realizzato una doppietta contro i capitolini, incrementando il suo bottino di gol (era già andato a segno all’esordio). Niko Kovac conterà di nuovo sulla sua vena prolifica per conquistare il primo successo stagionale in trasferta: l’Heidenheim, una delle due formazioni ancora ferme a quota zero punti insieme al Friburgo, è avvisato.

Il Borussia Dortmund, peraltro, è imbattuto da 10 partite in patria: contando anche la stagione precedente, gli uomini di Kovac non perdono dallo scorso marzo. Oltretutto l’Heidenheim – che negli ultimi giorni di mercato si è ulteriormente indebolito con la partenza di Scienza – non è mai riuscito a battere i gialloneri da quando è stato promosso in massima serie: nella Bundesliga 2024-25 il Borussia ha prevalso sia all’andata che al ritorno, rifilando ai rossoblù 6 gol complessivi. Si profila un match equilibrato, invece, tra Union Berlino e Hoffenheim: i padroni di casa devono voltare pagina dopo la batosta di Dortmund, ma anche il club di Sinsheim cercherà di riprendersi dopo il tracollo casalingo con l’Eintracht Francoforte. Gli ultimi precedenti sono stati appannaggio dei capitolini, compreso lo 0-4 dello scorso febbraio, ma la sensazione che stavolta la squadra di Christian Ilzer riesca a strappare almeno un punto.

Le previsioni sulle altre partite

Sfida potenzialmente frizzante anche quella tra Wolfsburg e Colonia, entrambe ancora imbattute. Da un lato i biancoverdi, che nelle prime due giornate hanno totalizzato 4 punti con Heidenheim e Mainz, dall’altro una neopromossa che è partita a razzo – vittoria con Mainz e Friburgo – e che è sorprendentemente a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Improbabile, tuttavia, che il Colonia realizzi un’altra impresa sul campo di un Wolfsburg apparso finora in buona salute.

Lo Stoccarda, reduce dal successo di misura contro il Borussia Monchengladbach, tenterà di approfittare del momento no del Friburgo, che ha iniziato malissimo la stagione: si può dare fiducia agli ospiti in una gara che dovrebbe riservare non pochi gol. Chiudiamo con il Lipsia, tornato a vincere nell’ultimo turno (2-0 all’Heidenheim) dopo l’inizio shock all’Allianz Arena con il Bayern Monaco (6-0): a Mainz i Roten Bullen hanno buone possibilità di evitare la sconfitta ma difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata.

Bundesliga: possibili vincenti

Hoffenheim o pareggio (in Union Berlino-Hoffenheim)

Borussia Dortmund (in Heidenheim-Borussia Dortmund)

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Colonia)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Friburgo-Stoccarda

Heidenheim-Borussia Dortmund

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Friburgo-Stoccarda

Mainz-Lipsia

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Friburgo-Stoccarda è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

