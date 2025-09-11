Estrazione Superenalotto 11 settembre 2025: vincite e quote

11 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 145. Ecco tutti i ragguagli
Oggi, giovedì 11 settembre 2025, nuova opportunità per cercare di cogliere il jackpot del Superenalotto che potrebbe cambiare la vita di chi nelle ultime ore ha tentato la sorte. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 17 , Quote € 9.632,50
Punti 4: Numero vincite 910 , Quote € 184,20
Punti 3: Numero vincite 31.764 , Quote € 15,83
Punti 2: Numero vincite 414.188 , Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 3, Quote € 18.420,00
Punti 3SS: Numero vincite 197, Quote € 1.583,00
Punti 2SS: Numero vincite 2321; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 12216, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 22.677 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 9 35 74 65 3 11
Numero Jolly: 26
Numero Superstar: 29
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.