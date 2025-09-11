Camila Giorgi, va’ dove ti porta il cuore: spunta un nuovo amore in Italia

Camila Giorgi fa ritorno in Italia e si mostra con un nuovo ragazzo. La tennista segue il cuore tra misteri e sorrisi, lasciando i fan senza parole.

La scorsa settimana si è parlato di lei a tutte le latitudini. In modo a volte opinabile, magari, considerando che alcuni tabloid l’hanno definita “modella di lingerie”. Oltre a non esserlo, questo “appellativo” non rende giustizia al suo passato da campionessa, ma tant’è: non era la prima volta, del resto, che il talento di Camila Giorgi veniva minimizzato.

Dopo quell’episodio, in ogni caso, l’ex tennista marchigiana è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non per un look mozzafiato come quello che ha sfoggiato a Venezia, alla Mostra del cinema, durante la scorsa settimana. L’atleta di Macerata ha pubblicato una foto in compagnia di un ragazzo misterioso, che non ha né taggato e né menzionato. L’immagine è abbastanza inequivocabile: i due ragazzi posano, al chiaro di luna, dando le spalle ad un bel paesaggio notturno, cingendosi l’un l’altro con le braccia.

Che sia nato, dunque, un nuovo amore? Probabile, sì, essendo lei tornata single da qualche mese a questa parte. Dopo aver vissuto una storia importante con il politico argentino Ramiro Marra, con tanto – così pareva – di progetti matrimoniali, si era stabilita in Argentina. Ora, invece, è lecito chiedersi se farà ritorno nella terra natia dei suoi genitori o se, invece, per seguire il cuore, ammesso che questo ragazzo sia italiano, si trasferirà di nuovo nel Bel Paese.

Camila Giorgi, cuore in Italia: nuova compagnia e foto che fa discutere

La domanda sorge spontanea perché il paesaggio sullo sfondo della foto lascia presumere che i due si trovino in un contesto italiano. Camila appare raggiante, felice, finalmente lontana dai campi da tennis e dalle pressioni dei tornei internazionali. Serena, per inciso, mentre cerca di costruirsi una nuova vita.

Ogni dettaglio della foto, dal sorriso al contesto, alimenta la curiosità, tanto che è impossibile non chiedersi chi sia il misterioso accompagnatore? È solo l’inizio di una nuova storia o una parentesi temporanea? Quello che appare certo è che Camila Giorgi segue il cuore, senza confini, senza fretta, come ha sempre fatto nella vita privata e nella carriera.

Il messaggio insito in questo scatto è chiaro: dall’Argentina all’Italia, il cuore della tennista guida ogni passo, e ogni scelta è dettata dalle emozioni più autentiche. In un mondo che era fatto, per lei, di allenamenti, tornei e classifiche, Camila ricorda a tutti che la vita va vissuta anche fuori dal campo, con leggerezza e spontaneità.