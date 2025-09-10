Eva Murati tra calli e red carpet: la laguna non è mai stata più magica di così

La Diletta Leotta d’Albania sbarca a Venezia e fa impazzire tutti: con quell’abito da sogno, la bellissima Eva Murati ha conquistato la scena.

Molti si riferiscono a lei come alla Diletta Leotta d’Albania, e il perché è presto detto. Anche Eva Murati, infatti, come la nostra stella di Dazn, ha iniziato la sua carriera come conduttrice televisiva e giornalista, dimostrando fin da subito una versatilità rara.

La presentatrice della Champions League per la tv albanese sa passare con estrema disinvoltura e naturalezza dalle rubriche di intrattenimento ai servizi più prettamente giornalistici, cosa che le ha permesso in poco tempo di arrivare dritto al cuore al cuore del pubblico. Anche di quello giovane, avendo lei una presenza molto forte sui social network. grazie alla sua presenza sui social. La sua capacità di raccontare storie, intervistare ospiti e gestire eventi in diretta, del resto, fa di lei una professionista completa, capace di combinare glamour e competenza.

Ecco spiegato, quindi, come mai, al suo arrivo a Venezia, dove si è recata in occasione della Mostra del cinema, sia stata accolta come fosse una star locale. Eva è ormai un volto assai noto nel panorama televisivo e dei media, ed è proprio per questo motivo che viene spesso paragonata per stile e carisma alla celebre Diletta. Anche il suo è un percorso professionale che si snoda tra esperienze televisive, conduzioni e reportage che l’hanno portata a farsi conoscere ben oltre i confini del suo Paese.

Irresistibile Eva Murati: abito “illegale” sul red carpet di Venezia

Non sorprende, alla luce di ciò, che i suoi profili social siano seguiti da migliaia di fan di qualunque nazionalità: ogni post è una deliziosa ed è difficile, effettivamente, toglierle gli occhi di dosso. Gli scatti a Venezia, poi, erano davvero di un altro pianeta.

Con il suo abito nero e sofisticato, da vera femme fatale per via di quella scollatura che sprofondava fino all’ombelico, la Murati era un vero e proprio spettacolo. Il vestito valorizzava al meglio il suo fisico perfetto e i riflettori, nel momento in cui la bella Eva ha calcato il red carpet, sono letteralmente impazziti. Così come, poche ore dopo, anche i suoi sostenitori, incantati da quelle foto mozzafiato.

La laguna, che non è mai stata più magica – e anche un po’ sexy, diciamocelo, di così – è stata lo scenario perfetto per questi scatti indimenticabili, che non hanno fatto altro che confermare che Eva, proprio come Diletta, merita tutta l’attenzione mediatica che il pubblico le ha rivolto sin dal suo esordio.