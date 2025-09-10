Dritti e bikini: le “100 ore” di Marta Kostyuk che infiammano Instagram

Marta Kostyuk incanta i fan con un carosello ricco di meraviglie: tra tennis e bikini mozzafiato, la tennista ucraina accende Instagram.

Archiviato lo Us Open, molti tennisti hanno giustamente deciso di concedersi una pausa rigenerante lontano dai palcoscenici che sono soliti calcare per 10 mesi all’anno. E Marta Kostyuk, per l’occasione, ha ben pensato di condividere con i suoi follower uno spaccato della sua vita senza tennis, in un raro ma necessario momento di vacanza.

La tennista ucraina, 22 anni, ha pubblicato su Instagram un carosello la cui didascalia è ampiamente rappresentativa di quanto avesse bisogno di staccare e di lasciar perdere per un po’ la racchetta. Al suo interno si legge “100 ore fuori dal Tour” e contiene un mix di immagini e video che raccontano le sue giornate fuori dal circuito, all’insegna dell’allegria, del benessere e, perché no, del buon cibo.

All’interno di questa racconta si alternano clip di allenamenti, scatti di piatti curati e paesaggi rilassanti, a testimonianza di quanto anche poche ore di pausa possano rigenerare chi è abituata a vivere con la valigia sempre pronta. Tra tutti questi contenuti, tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan è stata soprattutto un’immagine.

Bikini e backhand: l’altra faccia del tennis nel post virale di Marta Kostyuk

Ci riferiamo, come facilmente intuibile, a quella in cui Kostyuk si mostra in bikini, radiosa e bella come il sole, con un sorriso che trasmette serenità e freschezza. Un modo semplice, ma potente, di raccontare la leggerezza di questo momento e la voglia di ritagliarsi uno spazio personale tra una trasferta e l’altra.

Il suo pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo il post di like e commenti: segno che Marta, oltre ad essersi affermata come atleta, sta diventando anche un punto di riferimento di stile e lifestyle nel mondo del tennis.

Con questo carosello, ci sembra abbastanza evidente, la bella e talentuosa Marta ha voluto mostrare l’altra faccia della vita di una professionista: non solo la tensione del campo e i viaggi frenetici, che documenta spesso e volentieri con post sui social che hanno un taglio ben diverso, ma anche il bisogno di respirare, ritrovarsi e divertirsi. E, nel farlo, ha ricordato a tutti che la bellezza di una tennista non si misura soltanto dai colpi vincenti.