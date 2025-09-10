Charles Leclerc corre, Alexandra Saint Mleux incanta: look da podio a Monza

Dal leopardato al floreale, Alexandra Saint Mleux ha incantato tutti a Monza con i suoi irresistibili outfit da sogno, mentre Charles Leclerc correva in pista.

Chiamarla wag sarebbe riduttivo, oltre che parzialmente veritiero. Alexandra Saint Mleux è sì la fidanzata di uno dei piloti più famosi al mondo, vale a dire Charles Leclerc, ma il suo personaggio è molto più complesso di quanto si possa pensare. Non è questo, infatti, il solo “ruolo” da lei rivestito, come ben sapranno i suoi follower storici.

Iniziamo col dire che, un po’ come Morgan Riddle (dolce metà di Taylor Fritz) nel tennis, anche lei ha portato negli eventi sportivi ciò che mancava. Il glamour, l’eleganza, lo stile inconfondibile. Altre lo avevano fatto prima di lei, ma è innegabile che Alexandra sia di un altro livello e che riesca a trasformare ogni gara del suo compagno pilota in un’ “esperienza” completa, capace com’è di catturare l’attenzione anche al di fuori del paddock.

E infatti, come ampiamente prevedibile, al GP di Monza si è presa la scena in men che non si dica. Il campione monegasco si è dovuto accontentare del quarto posto, mentre Alexandra, con il suo look da primo posto, ha trasformato il circuito in un vero e proprio fashion show personale. Particolarmente ispirata dal contesto, Alexandra ha incantato fin dallo scorso giovedì, sfoggiando abiti unici a raffica.

Alexandra Saint Mleux icona di stile del GP di Monza

Il primo era un long dress leopardato con inserti in pizzo nero, poi è toccato al flamenco dress d’archivio di Dolce&Gabbana, con corsetto in lingerie a vista e stampa floreale rossa su seta nera. Inseparabile il cagnolino Leo, che ha brillato a sua volta con un guinzaglio in pelle azzurra firmato, anch’esso, D&G.

Nella giornata di sabato, invece, si è data al bon ton: giacca in tweed nero e shorts in gabardine, impreziositi da un foulard in seta jacquard a rose rosse, sempre Dolce&Gabbana. Infine, un look floreale, il rose-print charmeuse dress D&G, abbinato ad accessori unici che hanno reso Alexandra l’icona di stile indiscussa del GP di Monza. Anche Leo non è stato da meno, con un guinzaglio animalier da vera star del red carpet.

In poche parole, insomma, grazie ad Alexandra, glamour e stile sono diventati protagonisti tanto quanto la gara stessa. E lei, ancora una volta, è riuscita ad imporsi come personaggio da seguire con grande attenzione.