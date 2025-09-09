Eugenie Bouchard tra look e profezie: regina di New York senza giocare

A New York Eugenie Bouchard incanta il pubblico senza scendere in campo: outfit spettacolari e un pronostico sul match clamorosamente indovinato.

Sono trascorse solo poche settimane da quando, visibilmente commossa, ha salutato per sempre il tennis giocato in una delle sue location del cuore: Montreal. Eppure, nonostante Eugenie Bouchard si sia ufficialmente ritirata dal circuito, ovunque si continua a parlare di lei. Esattamente come quando, invece, dominava i campi da tennis.

L’ex finalista di Wimbledon, icona glamour del circuito Wta, ha scelto di vivere lo US Open da spettatrice speciale, tra look curatissimi e una profezia che, per il motivo che comprenderete a breve, ha fatto il giro del web. A ridosso della finale maschile, che sappiamo essere stata vinta, insieme allo scettro di numero 1, da Carlos Alcaraz, è stata notata sugli spalti mentre seguiva da vicino i big.

Outfit impeccabili, sorriso luminoso e, come sempre del resto, un atteggiamento che non lascia indifferenti. A sorprendere, tuttavia, non è stata soltanto la sua presenza scenica, seppur effettivamente “importante” e degna di nota. Durante un riscaldamento, la bella Genie ha formulato un pronostico che si è rivelato azzeccatissimo, attirando così l’attenzione dei media internazionali: una dimostrazione, col senno di poi, di come il suo occhio attento e la sua esperienza siano preziosi anche fuori dal campo. Per molti, è stata la conferma che la canadese potrebbe avere un futuro come opinionista o commentatrice, attività in cui già, per la verità, si diletta, seppur non ancora stabilmente,

Dalla racchetta ai pronostici: il nuovo volto di Genie

“Ho visto i riscaldamenti dei giocatori in palestra prima della partita in TV – ha scritto Bouchard sul suo profilo X – In base a questo prevedo la vittoria di Alcaraz. Rivelerò la mia teoria solo se lui vincerà”.

Che si riferisse al fatto che mentre Carlos si scaldava, Jannik smorzava la tensione ridendosela insieme al suo staff? Potrebbe essere, ma la sola certezza che abbiamo è che, osservando da vicino i movimenti dello spagnolo, la canadese ha capito che lo stesso avrebbe avuto la meglio su Sinner in finale. Un’osservazione fatta, forse, con l’occhio esperto di chi conosce il tennis dall’interno e che, poche ore dopo, si è rivelata corretta, tanto che la sua “profezia” si è trasformata in un piccolo caso virale.

Per i fan, è stata la conferma che Bouchard, nonostante il ritiro, sia ancora indissolubilmente legata al tennis. La sua capacità di leggere le situazioni tecniche e il suo fiuto da ex giocatrice hanno dato credibilità al pronostico, al punto che molti hanno iniziato a interrogarsi, come detto, sul suo futuro. Che ci siano sorprese all’orizzonte?