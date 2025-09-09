Eugenie Bouchard tra look e profezie: regina di New York senza giocare

A New York Eugenie Bouchard incanta il pubblico senza scendere in campo: outfit spettacolari e un pronostico sul match clamorosamente indovinato.

Sono trascorse solo poche settimane da quando, visibilmente commossa, ha salutato per sempre il tennis giocato in una delle sue location del cuore: Montreal. Eppure, nonostante Eugenie Bouchard si sia ufficialmente ritirata dal circuito, ovunque si continua a parlare di lei. Esattamente come quando, invece, dominava i campi da tennis.

Eugenie Bouchard tra look e profezie: regina di New York senza giocare (Instagram) – Ilveggente.it

L’ex finalista di Wimbledon, icona glamour del circuito Wta, ha scelto di vivere lo US Open da spettatrice speciale, tra look curatissimi e una profezia che, per il motivo che comprenderete a breve, ha fatto il giro del web. A ridosso della finale maschile, che sappiamo essere stata vinta, insieme allo scettro di numero 1, da Carlos Alcaraz, è stata notata sugli spalti mentre seguiva da vicino i big.

Outfit impeccabili, sorriso luminoso e, come sempre del resto, un atteggiamento che non lascia indifferenti. A sorprendere, tuttavia, non è stata soltanto la sua presenza scenica, seppur effettivamente “importante” e degna di nota. Durante un riscaldamento, la bella Genie ha formulato un pronostico che si è rivelato azzeccatissimo, attirando così l’attenzione dei media internazionali: una dimostrazione, col senno di poi, di come il suo occhio attento e la sua esperienza siano preziosi anche fuori dal campo. Per molti, è stata la conferma che la canadese potrebbe avere un futuro come opinionista o commentatrice, attività in cui già, per la verità, si diletta, seppur non ancora stabilmente,

Dalla racchetta ai pronostici: il nuovo volto di Genie

“Ho visto i riscaldamenti dei giocatori in palestra prima della partita in TV – ha scritto Bouchard sul suo profilo X – In base a questo prevedo la vittoria di Alcaraz. Rivelerò la mia teoria solo se lui vincerà”.

Dalla racchetta ai pronostici: il nuovo volto di Genie (Instagram) – Ilveggente.it

Che si riferisse al fatto che mentre Carlos si scaldava, Jannik smorzava la tensione ridendosela insieme al suo staff? Potrebbe essere, ma la sola certezza che abbiamo è che, osservando da vicino i movimenti dello spagnolo, la canadese ha capito che lo stesso avrebbe avuto la meglio su Sinner in finale. Un’osservazione fatta, forse, con l’occhio esperto di chi conosce il tennis dall’interno e che, poche ore dopo, si è rivelata corretta, tanto che la sua “profezia” si è trasformata in un piccolo caso virale.

Per i fan, è stata la conferma che Bouchard, nonostante il ritiro, sia ancora indissolubilmente legata al tennis. La sua capacità di leggere le situazioni tecniche e il suo fiuto da ex giocatrice hanno dato credibilità al pronostico, al punto che molti hanno iniziato a interrogarsi, come detto, sul suo futuro. Che ci siano sorprese all’orizzonte?

