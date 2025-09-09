Estrazione Superenalotto 9 settembre 2025: vincite e quote

9 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 144. Ecco tutti i ragguagli
9 settembre 2025: tutto pronto per la prima estrazione settimanale del Superenalotto, il celebre gioco che da anni ormai affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata.
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 4, Quote € 41.640,61
Punti 4: Numero vincite 477, Quote € 357,31
Punti 3: Numero vincite 17.838, Quote € 28,67
Punti 2: Numero vincite 272.404, Quote € 5,82
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 2, Quote € 35.731,00
Punti 3SS: Numero vincite 158, Quote € 2.867,00
Punti 2SS: Numero vincite 1547, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 9670, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 21.167, Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 47 71 82 34 90 73
Numero Jolly: 49
Numero Superstar: 52
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.