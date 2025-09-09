Da Dazn all’altare: Giorgia Rossi moglie dei sogni

Ancora una foto virale per la splendida Giorgia Rossi: i follower la incoronano “moglie ideale” e fanno dell’ironia sull’abbonamento a Dazn.

Giorgia Rossi sa fare benissimo molte cose. Raccontare il calcio, per esempio, sia quello che accade in campo che dietro le quinte. Se c’è una cosa che le riesce bene, poi, è farsi notare dai suoi follower. E qualche ora fa, dopo un’estate a suon di scatti in bikini e cartoline delle vacanze, si è “inventata” qualcosa di nuovo.

La giornalista e volto di punta, insieme a Diletta Leotta, di Dazn ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente raccolto una pioggia di commenti entusiasti e fatto incetta – manco a dirlo, perché del resto è ciò che accade sempre – non solo complimenti per la bellezza e lo stile, ma anche di frasi destinate a far sorridere. C’è chi l’ha definita senza mezzi termini “una donna da sposare” e chi, con ironia, ha invece scritto: “Mi sa che pagherò Dazn anche quest’anno”. Due battute che racchiudono in maniera pressoché perfetta la percezione che il pubblico ha di questa talentuosa, nonché bellissima, conduttrice italiana: professionale, affascinante e, in quanto tale, sempre più amata.

Non è certo la prima volta che Giorgia conquista in questo modo il popolo dei social, intendiamoci. Per dovere di cronaca bisogna evidenziare che con il suo modo di porsi, semplice ma allo stesso tempo raffinato e sofisticato, è riuscita a costruirsi un seguito che non si compone solo ed esclusivamente di appassionati di sport, contrariamente e come si potrebbe pensare. Ogni suo contenuto riscuote puntualmente interazioni a raffica, a dimostrazione del fatto che sia riuscita a creare un legame diretto con i fan e che sia uno di quei personaggi capaci di mettere tutti d’accordo.

Giorgia Rossi, pioggia di complimenti: “Donna da sposare”

La carriera della Rossi non è iniziata a Dazn: dopo le prime esperienze in alcune redazioni sportive, è arrivata a Mediaset, poi a Sky e infine sulla tv on demand, di cui è oggi uno dei volti di riferimento. Competenza e passione per il calcio sono sempre state le sue armi vincenti, ma è innegabile che il suo seguito si alimenti anche grazie a una forte presenza social.

La giornalista romana riesce, infatti, a unire lavoro e immagine pubblica, con un equilibrio raro. Nel tempo è diventata, insomma, una delle più brillanti icone femminili nel mondo dello sport. E quel “moglie perfetta” che spopola nei commenti non va preso alla lettera, ovviamente, ma è rappresentativo dell’effetto che Giorgia produce.

Una figura in grado di combinare bellezza, simpatia e credibilità professionale. Un mix che, evidentemente, porta qualcuno a immaginarla come partner ideale. E se per qualcuno è una potenziale “moglie perfetta”, per tutti resta un volto capace di rendere il calcio ancora più vicino e coinvolgente.