Vanessa Bellini nel jet-set di Montecarlo: da Marracash al Twiga con Berrettini

Vanessa Bellini brilla al Twiga Montecarlo: performance mozzafiato, look audace e ingresso nel jet-set di Monaco al fianco di Matteo Berrettini.

In principio c’è stata una tennista. Per ultimo, una showgirl molto famosa. E nel mezzo, secondo le indiscrezioni, qualche modella. Adesso, però, archiviate le relazioni con Ajla Tomljanovic e Melissa Satta, nonché i flirt, mai confermati, con Paola Di Benedetto, Meredith Mickelson, Carolina Stramare e chi più ne ha più ne metta, Matteo Berrettini ha perso la testa per una ballerina.

Per Vanessa Bellini, precisamente, che il pubblico di Canale 5 ricorderà per la sua partecipazione, in qualità di allieva, ad Amici. E che i fan di Marracash, invece, avranno certamente visto sul palco durante la recente tournée del rapper. Era la punta di diamante del corpo di ballo dei suoi concerti ed è stato proprio in occasione della tappa torinese del tour che il tennista romano l’avrebbe notata, rimanendone evidentemente stregato.

Di bella è bella, balla da Dio e trasuda sex appeal da tutti i pori. C’erano tutti i presupposti, in effetti, perché in tanti perdessero la testa per lei, vedendola danzare in quel modo così libero e non convenzionale durante i concerti di Marracash. E anche Matteo, o almeno così pare, è rimasto stregato dalla splendida ballerina piemontese. I due non hanno confermato direttamente la loro relazione, ma di indizi inequivocabili ce ne sono talmente tanti che siamo ben oltre l’ambito della mera suggestione.

La nuova vita di Vanessa Bellini: alla conquista di Montecarlo

Già nei giorni scorsi, infatti, Vanessa aveva pubblicato sui social una foto che parlava da sé: aveva immortalato, cioè, uno scorcio di una certa città a picco sul mare. Montecarlo, naturalmente.

Lì sta trascorrendo, presumiamo, molto tempo, tanto da essere ormai parte integrante del jet-set del Principato di Monaco, dove Berrettini ha casa e si allena la maggior parte delle volte. Si è talmente integrata che, venerdì sera, ha anche ballato in uno dei locali più iconici del capoluogo monegasco: il Twiga. E la foto che la ritrae dietro le quinte, prima dell’ingresso in sala, ha lasciato senza fiato il popolo dei social.

La Bellini, in compagnia di altre due ragazze che supponiamo essere ballerine anch’esse, sfoggiava un look atomico. Body nero, sgambatissimo, di tulle e pizzo, insieme a stivali cuissardes dal tacco vertiginoso, chiodo in pelle e occhiali neri. Sensualissima e sicura di sé, avrà fatto girare la testa, quello è poco ma sicuro, a un bel po’ di spettatori. Che avranno rimpianto, in quel momento, il fatto che il suo cuore appartenga ormai all’Adone del circuito maggiore.