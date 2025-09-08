Tennis, una sola corona per due regine: la sfida tra Laila Hasanovic e Morgan Riddle infiamma il web

Laila Hasanovic e Morgan Riddle conquistano il popolo del tennis e il web: due wag, due stili diversi, un sacco di fascino… ma una sola corona.

Il tennis non è fatto solo di racchette, sfide epiche e premiazioni: anche le wag sono un “ingrediente” imprescindibile all’interno di ogni singolo torneo. E le wag del momento, si provi a dire il contrario, sono senza ombra di dubbio loro: Laila Hasanovic, compagna di Jannik Sinner, e Morgan Riddle, storica partner di Taylor Fritz.

La prima non appare ancora in pubblico in compagnia del suo campione del cuore, mentre la seconda è una presenza ormai fissa a bordo campo. Sono molto diverse, sotto svariati punti di vista, eppure sono riuscite in egual misura a fare innamorare di loro il popolo dei social. Il perché è presto detto: Laila, dal canto suo, incanta ogni giorno il web con look sofisticati e scatti che mettono in risalto la sua naturale bellezza. Ogni foto condivisa sui suoi profili social raccoglie like e commenti entusiasti, e i follower non perdono occasione per tempestarla di complimenti.

Morgan, ben più addentro alle dinamiche del tennis, ha conquistato il pubblico internazionale grazie al suo stile fresco, moderno e decisamente più appariscente. Dall’All England Club all’Arthur Ashe Stadium, infatti, Riddle è sempre al centro dell’attenzione, tra outfit firmati e scatti che fanno parlare di moda e lifestyle. La sua capacità di trasformare ogni apparizione in un momento virale sui social l’ha resa un vero punto di riferimento per i follower, dimostrando che essere WAG non significa solo accompagnare il proprio partner, ma anche avere una voce e uno stile riconoscibili.

Eleganza, stile e fascino da Grande Slam: è già Laila vs Morgan

Lady Fritz, oltretutto, ha raggiunto, nei giorni scorsi, un traguardo di non poco conto. Vogue le ha dedicato un ampio servizio, nell’ambito del quale la si celebra come “first lady del tennis”.

A livello di impatto mediatico, dunque, è più avanti rispetto alla bella Laila, che si è appena affacciata a questo mondo avendo intrapreso solo da poco una relazione con il tennista altoatesino. Il che non significa che sia da meno, intendiamoci. Solo che la sua eleganza, così composta e discreta, unita al fatto che Sinner è un tipo riservatissimo, fa sì che l’irriverente e super glamour Morgan abbia una platea molto più folta di fan. Almeno al momento.

Ci sono tutti i presupposti, infatti, perché anche la modella danese spacchi esattamente come la sua “rivale”, seppur in modo diverso. La loro è una “sfida” silenziosa, che non ha nulla a che vedere con le competizioni in campo, ma che accenderà comunque gli appassionati. Si contendono una corona diversa, fatta di stile, attenzione e popolarità, e il web, naturalmente, è già pronto a eleggere la sua favorita.