Sinner sbarca su Netflix: la sorpresa che nessuno si aspettava

Jannik Sinner, adesso è ufficiale: il campione altoatesino approda su Netflix. La notizia a sorpresa fa esplodere i social e incuriosisce i fan di tutto il mondo.

Un’arena scintillante, un palco globale e una sfida mai vista prima (o meglio, una volta soltanto). Chi lo dice che adesso che i tornei del Grande Slam sono ormai archiviati, lo spettacolo sia effettivamente finito? Non è così, e lo dimostra il fatto che all’orizzonte ci sia già un evento pirotecnico che quest’anno tornerà in una versione addirittura potenziata.

Ve lo ricordate il Six Kings Slam, lo spettacolare torneo a Riad che lo scorso anno fu vinto proprio da Jannik Sinner? Ecco, dopo l’epica finale contro Carlos Alcaraz, di 365 giorni fa, i riflettori stanno per riaccendersi sull’appuntamento più “ricco” di tutti i tempi. Il torneo dei re tornerà dal 15 al 18 ottobre e, per la prima volta nella storia del tennis, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix, la nota piattaforma di streaming in genere frequentata dai divoratori seriali di serie tv.

Stavolta, invece, spalancherà le sue porte anche ai campioni del tennis, ragion per cui lo spettacolo raddoppia. A scontrarsi per i premi milionari in palio a Riad, nell’ambito di un tabellone che definirlo “reale” non renderebbe bene l’idea, ci saranno, oltre ai migliori 2 del ranking Atp, anche Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Jack Draper.

Six Kings Slam su Netflix: ecco il match-show che ti farà premere “Play”

L’evento si svolgerà all’interno dell’ANB Arena, un impianto da 8mila posti costruito appositamente, pensate un po’, perché facesse da cornice al tennis-show di Riad. Il format prevede anche un giorno di riposo intermedio, nel pieno rispetto delle regole che l’Atp ha fissato per le esibizioni.

La novità che ha fatto impazzire i fan, manco a dirlo, resta comunque l’accordo con Netflix. Per la prima volta, la piattaforma trasmetterà un torneo di tennis live e lo farà senza costi extra per gli abbonati, portando l’evento in oltre 300 milioni di case in tutto il mondo. Sarà un’esperienza immersiva, con più di venti telecamere, inquadrature spettacolari, riprese con droni e l’aggiunta di contenuti multimediali pensati per raccontare al pubblico come i protagonisti vivano fuori dal campo. Un passo avanti enorme per il tennis, dunque, che si apre a un pubblico nuovo e molto più ampio.

Per Jannik, così come per gli altri aspiranti re di Riad, è un’occasione irripetibile: potrà difendere la corona conquistata lo scorso anno ed essere, allo stesso tempo, testimone di una vera e propria rivoluzione mediatica. La sua immagine finirà non solo sulle copertine sportive, ma anche sul catalogo della piattaforma streaming più famosa al mondo.<