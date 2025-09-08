Like sospetti tra Berrettini e Kilnarova: web scatenato per il flirt social

Like sospetti su Instagram tra il tennista Matteo Berrettini e la bellissima Monica Kilnarova: il web esplode tra ipotesi di flirt e curiosità social.

Il ritorno sui social, gli allenamenti al Circolo canottieri Aniene, il sorriso ritrovato. Gli indizi ci sono e sembrerebbero inconfutabili, chiaramente indicativi di un’imminente riapparizione da parte di Matteo Berrettini, fermo ai box dallo scorso Wimbledon per via degli strascichi causati dal problema agli addominali che si era riacuito durante gli Internazionali d’Italia.

A meno che il tennista romano non decida di fare un passo indietro, approfitterà della trasferta asiatica per rimettere un po’ di carburante nel suo corpo e per sgranchirsi le gambe in vista della prossima stagione. In attesa di rivederlo con la racchetta in mano, però, si sta parlando più della sua vita privata che non di quella sportiva. Il suo nome ha tenuto banco per tutta l’estate per via della love story – mai confermata dai diretti interessati – con la ballerina Vanessa Bellini, conosciuta ad un concerto di Marracash.

I due piccioncini sono stati avvistati a Portofino in atteggiamenti, così pare, inequivocabili, ma sui social, fatta eccezione per qualche scambio di like, non v’è indizio che confermi effettivamente questa relazione. E poi c’è da dire, ad onor del vero, che l’ex allieva di Amici non è la sola ragazza con cui l’Adone romano si scambia dei “Mi piace”.

Tennis e cuori: lo scambio di attenzioni tra Berrettini e Monica Kilnarova

Qualche tempo fa, infatti, il popolo dei social non aveva potuto fare a meno di notare che, tra i tanti like pervenuti a delle foto in costume pubblicate da Monica Kilnarova, c’era anche quello di Berrettini.

Fu in quell’occasione che, per la prima volta in assoluto, il nome di Matteo fu associato a quello dell’ex tennista ceca e modella, assidua frequentatrice del Principato di Monaco e ancora vicina, benché non giochi più, all’ambiente tennistico. Ecco, proprio nelle scorse ore, la ragazza ha “ricambiato il favore”, mettendo like all’ultimo carosello postato su Instagram dal finalista di Wimbledon 2021.

Un gioco di reciproche attenzioni? Forse sì, forse no. Quel che è certo è che sul web il tam tam è partito immediatamente. Del resto, la vita sentimentale di Berrettini è sempre stata seguita con grande curiosità sin da quando, ormai tempo fa, il romano faceva coppia fissa con Ajla Tomljanovic. Che si tratti di una semplice interazione social tra conoscenti, o di un primo segnale di maggiore sintonia, resta il fatto che i like incrociati hanno già acceso la fantasia del web. E quando il protagonista è un campione amato come Berrettini, diciamocelo, basta davvero poco per far sognare i fan.