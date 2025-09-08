Camila Giorgi modella di lingerie? Solo nei sogni… o forse no

Camila Giorgi avrà anche lasciato il tennis, ma si continua a parlare sempre e solo di lei: il gossip sulla sua nuova carriera ha acceso i follower.

L’improvviso ritiro dal tennis, l’avventura all’Isola dei famosi, il ritorno in Argentina, il red carpet a Venezia. Tutto si può dire tranne che non stiano accadendo un sacco di cose nella vita di Camila Giorgi, ormai fuori dal circuito Wta da oltre un anno a questa parte. Ma che ha subito trovato, manco a dirlo, il modo per far parlare tutti di lei.

Dopo anni di match intensi e acuti colpi da fondocampo, la campionessa marchigiana ha cambiato completamente vita. E i rumors sul suo conto, essendo lei un personaggio parecchio apprezzato e noto, si sono moltiplicati. Tanto che, anche a giorni di distanza dalla sua “sfilata” nella Serenissima, ovunque non si parla d’altro che di lei e del look da sogno che ha sfoggiato. Di quell’abito effetto nude – praticamente trasparente, diamo alle “cose” il loro nome – che ha catturato tutti gli sguardi.

Peccato solo che un epic fail a dir poco clamoroso abbia fatto seguito a quello che sarà stato uno dei giorni in assoluto più emozionanti della vita di Camila. O almeno della sua seconda vita, quella senza tennis. Una testata straniera ha scritto della Giorgi, in un titolo, qualcosa di assolutamente falso. Il titolo in questione, sul The Sun, recita, testualmente: “La star del tennis che si è ritirata per diventare modella di lingerie prima di scomparire torna in Italia per un’apparizione glamour sul red carpet”.

Dal campo al red carpet, ma niente lingerie

Non è vero, innanzitutto, che Camila ha lasciato il tennis per diventare modella di lingerie. Fa qualche shooting, posa, sì, ma la sua decisione di dire addio allo sport non è certo stata dettata da questo.

Il punto, ad ogni modo, è che non è la prima volta che le testate straniere si riferiscono a lei come ad una sportiva poco credibile per via dei seducenti scatti che è solita postare sui social. Il Daily Telegraph, nel 2022, aveva scritto, sempre in un titolo, che l’australiana Ash Barty avrebbe dovuto battere una modella di lingerie per poter difendere il suo titolo australiano.

Anche in quel caso, naturalmente, era tutto falso, una messinscena architettata ad arte al solo scopo, evidentemente, di “sminuire” la Giorgi e il suo talento sportivo. Ma dagli errori, evidentemente, non sempre s’impara…