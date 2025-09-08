Alica Schmidt cambia registro: dalle gare ai bikini, il nuovo lato social dell’atleta

Alica Schmidt mostra un lato glamour in Thailandia: bikini, outfit attillati e scatti da vera star dei social. La svolta inaspettata dell’atleta tedesca.

Non vederla in pista è strano, ma tranquilli: è solo una “cosa” passeggera. Quanto prima tornerà in pista e ricomincerà a correre, solo dopo aver lasciato, però, il luogo in cui si è recata in cerca di un po’ di relax: la Thailandia. È lì che Alica Schmidt sta dando il meglio di sé, mettendo da parte lo sport per concentrarsi, una volta tanto, su di sé.

E sta conducendo una vita super glamour nel sud-est asiatico, almeno a giudicare dalle splendide immagini che ha condiviso in questi giorni con i suoi follower. Li ha sorpresi in modo inaspettato, in occasione di questa fuga in un altro continente, con un cambio di registro netto sui social. Netto, sì, perché fino a poco tempo fa le sue foto erano legate principalmente allo sport e agli allenamenti, mentre ora la velocista tedesca sta proponendo delle interessantissime “variazioni”.

Dalla Thailandia, infatti, ha pubblicato scatti in bikini dai mille colori e abiti di ogni genere e stile, spesso abbinati ad accessori di tendenza e pose da vero shooting fotografico. E lei, che sin dal suo esordio in pista si è giustamente guadagnata l’appellativo di atleta più sexy del mondo, non è mai stata più bella di così.

La Thailandia come palcoscenico per la versione 2.0 di Alica Schmidt

Le immagini pubblicate mostrano Alica sia in spiaggia che in contesti urbani, con outfit curati e accessori che sottolineano il suo stile glamour. I bikini evidenziano la sua fisicità atletica, mentre gli abiti scelti per la sera, come questo bianco della foto, le danno un tocco più sofisticato.

Un cambio di immagine chiaro, inequivocabile, che segna l’inizio di una nuova fase della sua presenza social: più lifestyle e fashion, meno legata alla disciplina sportiva di quanto non fosse un tempo. La Thailandia, con spiagge esotiche e colori intensi, ha fatto da scenario perfetto per questa trasformazione. I fan hanno subito reagito con entusiasmo, commentando outfit, location e l’evoluzione della sua immagine pubblica.

Alica Schmidt ha dunque dimostrato di sapersi reinventare: vuole mantenere la sua identità di atleta, ma desidera anche mostrare il suo lato più personale e glamour. Le vacanze thailandesi non sono solo un momento di relax, ma anche un’occasione per costruire un nuovo storytelling social che la pone al centro dell’attenzione.