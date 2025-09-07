Eleonora Incardona, bikini ad alta quota: lo scatto fa il giro dei social

Un contrasto unico tra bikini e paesaggio montano: Eleonora Incardona conquista i social con un post che ha fatto rapidamente il giro del web.

Quando si tratta di lasciare il segno, Eleonora Incardona è senza ombra di dubbio la numero 1. Ne sa sempre una più del diavolo e non si tira mai indietro, se c’è la possibilità di sorprendere i suoi follower con dei nuovi contenuti da sogno. Come quelli, per l’appunto, che sono comparsi sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

Stavolta, il volto di Dazn ha però optato per uno scenario decisamente insolito: niente spiagge esotiche o resort di lusso, per lei, ma una montagna e un cielo terso a fare da sfondo a un carosello che ha acceso, in men che non si dica, l’entusiasmo dei suoi follower. La conduttrice e influencer siciliana ha infatti condiviso sui social una serie di foto che la ritraggono in un resort ad alta quota, nella provincia di Bolzano, mentre si rilassa tra sole, paesaggi da sogno, tanto relax e pose che non sono passate inosservate.

L’effetto che queste foto hanno avuto sui suoi sostenitori è stato immediato: migliaia di like e centinaia di commenti in poche ore, tra complimenti, cuori e battute. Il perché è presto detto, nonché facilmente intuibile: nella maggior parte di questi scatti, infatti, la bella Eleonora indossa un bikini. Un outfit non troppo adatto alla montagna, magari, ma perfetto per la Spa con vista sui monti presso la quale si è recata per ritemprare il corpo e la mente.

Relax e bikini: lo scatto fa boom di interazioni

Eleonora Incardona, insomma, e le reactions a queste foto lo confermano, è ormai una presenza costante nel panorama dell’influencer marketing italiano. Negli anni si è costruita una fanbase molto fedele, complice anche la sua capacità di alternare leggerezza e ironia, foto patinate e momenti più personali. Il tutto sempre con uno stile ben riconoscibile: deciso, elegante, e spesso capace di giocare sul filo della sensualità senza mai scivolare nel banale.

Nel caso specifico delle foto in bikini ad alta quota, il contrasto tra l’outfit estivo e lo sfondo montano rende l’immagine ancora più d’impatto: uno di quegli scatti pensati per restare impressi nel feed e nella memoria.

E con questo ennesimo post, l’ex cognata di Diletta Leotta ha confermato, come se non bastasse, di essere una delle figure più seguite e apprezzate del web, grazie ai suoi contenuti che spaziano tra glamour e lifestyle. Un bikini in montagna? Per qualcuno potrebbe sembrare un controsenso, ma, nel suo caso, si è trattato solo un altro modo per lasciare il segno.