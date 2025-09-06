Tennis e fiori d’arancio: il flirt social tra le due campionesse fa sognare il web

Fiori d’arancio per Ekaterina Reyngold e Carson Branstine: lo scambio social tra le due tenniste ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi.

Sono belle, hanno un talento incredibile e sono, evidentemente, molto vicine l’una all’altra. Hanno tantissime cose in comune, insomma, Ekaterina Reyngold e Carson Branstine, due tenniste che non sono ancora arrivate al vertice ma che hanno tutte le carte, e i numeri, in regola per ambire ai piani alti della classifica mondiale.

La prima delle due, la 24enne nativa di Mosca, ha recentemente fatto impazzire i follower di Instagram pubblicando alcune foto in bikini sui suoi social. La tennista appare raggiante e in perfetta forma e ha mostrato il lato più solare – nonché più hot, diciamoci la verità – della sua vita fuori dal campo. Tra i tanti commenti che, come facilmente intuibile, sono arrivati in calce a questo caldissimo carosello, uno in particolare ha catturato l’attenzione di chi si trovava a passare per il suo profilo.

Ci riferiamo a quello, appunto, della Branstine, collega e amica, che ha scritto ironicamente sotto le foto di Reyngold: “Vuoi sposarmi?”. Il messaggio, giocoso e scherzoso, ha subito fatto il giro del web, scatenando una valanga di reazioni tra follower e appassionati di tennis nonostante sia evidente che la bella Carson intendesse solo fare un complimento un po’ diverso alla tennista russa.

Ekaterina Reyngold e Carson Branstine: il commento social che fa parlare i fan

Il botta e risposta tra le due giovani promesse emergenti del tennis mondiale, vista la chiara allusione di Carson, ha fatto immediatamente pensare ai fan a fiori d’arancio e a possibili sviluppi “romantici”, anche se tutto è rimasto sul terreno dell’ironia. Questo episodio dimostra ancora una volta come i social siano diventati un luogo di interazione spontanea e divertente, capace di avvicinare gli sportivi ai loro fan.

Reyngold, nota per il suo talento in campo e per la simpatia fuori dal campo, sembra non aver perso occasione per giocare con i follower. Branstine, dal canto suo, ha confermato il suo lato ironico e amichevole, mostrando inoltre la complicità che c’è con la sua giovane e bellissima amica.

Niente di romantico, dunque, benché molti follower, anche solo per un po’, ci avessero sperato. La battuta di Branstine sotto le foto di Reyngold ha regalato loro, comunque, un momento di leggerezza e divertimento, confermando che, oltre ai risultati sportivi, le relazioni e le amicizie tra tenniste possono catturare l’attenzione tanto quanto un match spettacolare.