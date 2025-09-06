Estrazione Superenalotto 6 settembre 2025: vincite e quote

6 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 143. Ecco tutti i ragguagli
Prosegue senza soste la caccia ai numeri vincenti del Superenalotto che oggi, 6 settembre 2025, vede la sua ultima estrazione settimanale. Ancora una possibilità quindi per tentare la sorte e cambiare la propria vita con una sola giocata fortunata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco quindi la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 4 , Quote € 45.658,51
Punti 4: Numero vincite 486 , Quote € 383,76
Punti 3: Numero vincite 15.103 , Quote € 37,11
Punti 2: Numero vincite 249.904, Quote € 6,96
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 38.376,00
Punti 3SS: Numero vincite 73, Quote € 3.711,00
Punti 2SS: Numero vincite 1519, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 12.087, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 33.971, Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 75 73 88 76 78 59
Numero Jolly: 57
Numero Superstar: 5
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.