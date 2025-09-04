Chi è Nina Ghaibi, la fidanzata di Auger-Aliassime: il matrimonio e quel passato con Berrettini

Nina Ghaibi, ecco chi è la fidanzata del tennista Felix Auger‑Aliassime, che in passato ha avuto un legame anche con Matteo Berrettini.

Diciamoci la verità: nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sull’eventualità che Felix Auger-Aliassime potesse arrivare in semifinale agli US Open. Non perché non ne avesse la stoffa, ma perché è rimasto “silente” talmente a lungo che è stata un’autentica sorpresa vederlo approdare al penultimo atto dello Slam a stelle e strisce.

Sembrano lontanissimi, in effetti, i tempi in cui anche lui era un top ten. Da allora, di acqua sotto i ponti – così come di punti in classifica – ne è passata tanta. Così tanta che quel ragazzino è, oggi, un giovane uomo già pronto a mettere la testa a posto. Lo scorso novembre ha chiesto la mano di Nina Ghaibi, la sua fidanzata storica: la sposerà tra qualche giorno appena, giusto il tempo di smaltire le emozioni derivanti dallo straordinario percorso che ha fatto a Flushing Meadows.

Una coppia datata e solidissima, due ragazzi affiatati e sempre in perfetta sintonia. E lei, nel caso in cui qualcuno non la conoscesse, è una delle wag più eleganti e raffinate di tutto il circuito. Ha 23 anni, ha origini croate e marocchine e, per retaggio familiare, è appassionata di equitazione. Nonostante non faccia parte né del mondo dello spettacolo e né del circuito tennistico, e sia anche estremamente discreta, la sua figura è ben nota tra i tifosi azzurri. Il motivo è presto detto e i bene informati, probabilmente, lo ricorderanno bene.

Nina Ghaibi e Matteo Berrettini: il legame che non ti aspetti

Nina, felicemente fidanzata con il campione canadese da ormai un lustro, era già legata a doppio filo al tennis. Ha avuto un passato, infatti, con Matteo Berrettini, anche se non nel modo che la fantasia potrebbe suggerire.

La Ghaibi è anche cugina di Ajla Tomljanovic, la tennista con cui il romano ha fatto coppia fissa per oltre due anni. Nina seguiva spesso Ajla nei tornei Wta, e proprio da lì sarebbe nata anche la conoscenza con Felix, che poi si è trasformata in una vera relazione. Quindi sì: il legame con Berrettini c’è stato per davvero, nella misura in cui sono stati “parenti acquisiti”.

Sui rispettivi profili social compaiono ancora, a dimostrazione di ciò, diversi scatti che testimoniano quanto quel quartetto fosse affiatato. Durante gli appuntamenti del Tour erano soliti trascorrere molto tempo insieme, ragion per cui Auger-Aliassime, che domani sfiderà Jannik Sinner agli Us Open, è stato molto vicino al finalista di Wimbledon 2021.