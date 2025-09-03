Venezia in passerella: Camila Giorgi e Susanna Giovanardi si sfidano sul red carpet

Camila Giorgi sfila a Venezia e sfida Susanna Giovanardi sul red carpet: fascino, eleganza e carisma da vera regina di stile e icona fashion.

Non è stata una sfida silenziosa, anzi. Ha fatto tantissimo rumore, per forza di cose, il “match” – si fa per dire – andato in scena nelle scorse ore sul red carpet di Venezia. Mentre la laguna di Venezia brillava sotto i riflettori dellì82esima mostra internazionale del cinema, sul tappeto rosso si “affrontavano” due donne italiane di grande fascino.

Parliamo di Camila Giorgi e Susanna Giovanardi, che hanno altro in comune oltre alla passione per il tennis: sono entrambe splendide e affascinanti, capaci di catturare l’attenzione dei fotografi e popolarissime sui social network, grazie ai loro scatti carichi di meraviglie. Entrambe hanno sfoggiato due outfit pirotecnici, seppur molto diversi, ma uno dei due, a giudicare dai commenti e dai like pervenuti su Instagram, ha convinto il popolo del web più dell’altro.

La Giorgi, oggi 33enne, ha sfilato con un abito in tulle effetto nude, impreziosito da paillettes dorate, e tacchi vertiginosi. Un outfit che ha saputo esaltare la sua eleganza naturale, la sua silhouette perfetta e il carisma che l’hanno sempre contraddistinta in campo. Ogni passo sul tappeto rosso sembrava una perfetta combinazione di forza e femminilità, qualità che hanno reso Camila immediatamente la protagonista indiscussa della serata. Era, insomma, un concentrato di sensualità e di fascino.

Alla Mostra del cinema la sfida di bellezza e stile tra due icone italiane

Accanto a lei, Susanna Giovanardi, nota modella e tennista come Camila, ma per diletto, ha brillato con charme e classe. Seppur elegantissima e raffinata, nel suo abito lungo di colore blu notte, si è trovata a cedere lo spazio alla personalità e al magnetismo di Camila, che ha saputo fondere glamour e carisma sportivo in un mix irresistibile.

Il ritorno di Giorgi in Italia non è passato inosservato: tra un passato turbolento fatto di ritiri improvvisi e polemiche fiscali, e un presente dedicato alla moda e alla televisione, oltre che ai social, Camila ha saputo ripartire da zero e costruire una nuova identità. La Mostra di Venezia è stata quindi il palcoscenico perfetto per confermare che il suo fascino non conosce confini, e che la sua presenza può competere ad armi pari con le stelle più affermate dello spettacolo italiano.

Alla fine della sfida, dunque, Venezia ha un vincitore indiscusso: Camila Giorgi, che con un abito scintillante e un’innata, ma anche invidiabile, sicurezza, ha trasformato il red carpet in una dichiarazione di stile e potenza, dimostrando che il suo stile è ormai un marchio di fabbrica.