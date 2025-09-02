US Open, Potapova fuori ma incanta: l’abito da pin-up vale il premio bellezza

Avrà anche detto addio al tabellone principale degli Us Open, ma non al glamour: Anastasia Potapova infiamma New York con un abito retrò mozzafiato.

Anastasia Potapova non è riuscita ad andare al di là del secondo turno agli Us Open. Ha salutato New York prima del previsto, per via dell’ottima prestazione di Mirra Andreeva, che si è imposta in soli due set con il suo tennis concreto e assai più aggressivo di quello della russa.

Ma se sul campo la nativa di Saratov non è riuscita a lasciare il segno, fuori dal rettangolo da gioco lo ha fatto eccome, tanto è vero che ha letteralmente conquistato la città che non dorme mai. Come a voler cancellare la delusione derivante da quella sconfitta, la Potapova ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni scatti dal sapore retrò, capaci di accendere l’attenzione del pubblico almeno quanto le sue volée.

L’atleta si è mostrata sui social al chiaro di luna, con lo skyline alle spalle e con un abito di satin a pois indosso, lungo fino al ginocchio e con un dettaglio che non poteva passare inosservato: l’ampia scollatura sul retro lasciava la sua meravigliosa schiena completamente scoperta, elemento che ha donato al look un’allure sensualissima.

Potapova, eliminata ma scintillante: lo stile retrò che conquista New York

Il richiamo del suo outfit agli anni ’50 è evidente, quasi un omaggio al fascino intramontabile delle pin-up hollywoodiane. Una scelta di stile che stride con l’atmosfera caotica e moderna di Manhattan, ma che proprio per questo risulta ancora più dirompente e scenografica. Non sorprende che i commenti sotto al post siano stati un tripudio di cuori e complimenti e che le sue foto abbiano incantato più della sua prestazione a Flushing Meadows.

La russa, ad ogni modo, non è nuova alle scelte fashion che fanno discutere. Già in passato aveva mostrato una predilezione per gli abiti dal taglio elegante e femminile, in netto contrasto con l’immagine, naturalmente sportiva, che dà di sé quando è in campo. Questa volta, però, sembra aver trovato il mix perfetto tra nostalgia e modernità: un look da red carpet portato con la naturalezza di chi non ha bisogno di forzature per catturare l’attenzione, perché ci riesce benissimo senza filtri e senza orpelli.

Mentre il torneo prosegue senza di lei, dunque, resta il ricordo di queste immagini che hanno acceso le cronache glamour della Grande Mela. Non è la vittoria che avrebbe voluto la bella tennista russa, magari, ma in fondo ogni palcoscenico ha il suo premio. E Potapova quello della bellezza e dello stile lo ha già portato a casa.