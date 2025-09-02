Estrazione Superenalotto 2 settembre 2025: vincite e quote

2 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 140. Ecco tutti i ragguagli
Tutto pronto per la prima estrazione mensile (e settimanale) del Superenalotto e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco una carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 2 , Quote € 83.408,24
Punti 4: Numero vincite 452 , Quote € 377,63
Punti 3: Numero vincite 18827 , Quote € 27,35
Punti 2: Numero vincite 300.586 , Quote € 5,28
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 37.763,00
Punti 3SS: Numero vincite 73, Quote € 2.735,00
Punti 2SS: Numero vincite 1275; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 8564, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 19.119, Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 60 28 19 16 78 44
Numero Jolly: 9
Numero Superstar: 73
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.