Estrazione Superenalotto 2 settembre 2025: vincite e quote

di

2 settembre 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 140. Ecco tutti i ragguagli

Tutto pronto per la prima estrazione mensile (e settimanale) del Superenalotto e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco una carrellata completa:

Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5: Numero vincite 2 , Quote  83.408,24
Punti 4: Numero vincite 452 , Quote  377,63
Punti 3: Numero vincite 18827 , Quote  27,35
Punti 2: Numero vincite 300.586 , Quote   5,28

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote   0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote   0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote   0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote  37.763,00
Punti 3SS: Numero vincite 73, Quote  2.735,00
Punti 2SS: Numero vincite 1275; Quote   100,00
Punti 1SS: Numero vincite 8564, Quote   10,00
Punti 0SS: Numero vincite  19.119, Quote  5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 60 28 19 16 78 44

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 73

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

