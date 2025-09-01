Tesoro, mi si sono ristretti i vestiti: Eugenie Bouchard conquista New York

US Open, Eugenie Bouchard sorprende tutti: gli abiti sempre più corti e il look bianco mozzafiato, con l’Arthur Ashe sullo sfondo, accendono i social.

Qualche settimana fa, in Canada, ha detto addio per sempre al tennis giocato. Solo a quello, appunto, perché la verità, a quanto pare, è che Eugenie Bouchard non si lascerà mai per davvero alle spalle lo sport che le ha regalato tante soddisfazioni e che l’ha resa popolare praticamente in tutto il mondo.

L’ex promessa del tennis mondiale, tra le figure più seguite di sempre del circuito femminile, si è solo “trasferita”. Dagli spogliatoi si è spostata in tribuna, continuando ad avere, comunque, un palcoscenico d’eccezione: il popolo dei social è pazzo di lei e avrà sicuramente apprezzato il modo in cui, nelle scorse ore, ha cercato di rubare la scena ai colleghi che duellavano in campo. Cosa che, anche senza impugnare una racchetta, le è riuscita francamente benissimo.

Non appena gli US Open sono entrati nel vivo, l’ex tennista, che oggi gioca a pickleball, è volata a New York per godersi dal vivo lo spettacolo e l’atmosfera dello Slam più frizzante della stagione. E in un carosello pubblicato su Instagram, la Bouchard ha condiviso alcuni scatti della sua trasferta americana. Il più commentato la ritrae con alle spalle l’imponente Arthur Ashe Stadium, teatro dei match più attesi del Major newyorkese.

Eugenie Bouchard osa sempre di più con i suoi outfit

Nella foto in questione, l’ex tennista indossa un abito bianco delizioso, corto e dal taglio fresco, con scollo all’americana, che ha raccolto consensi immediati da parte dei follower.

Ma non è stato solo quell’outfit, ad onor del vero, a catturare l’attenzione dei suoi numerosissimi sostenitori: in quello stesso carosello, infatti, Eugenie ha mostrato una sequenza di look che seguono un leitmotiv ben preciso, ovvero quello dei vestiti sempre più corti. Una scelta che non è passata inosservata e che conferma, ancora una volta, quando Genie si diverta a giocare con la propria immagine, trasformandosi in una vera e propria icona social capace di coniugare sport e glamour.

Che si tratti di eleganza minimal in bianco o di shorts cortissimi per un look più casual, Bouchard ha dimostrato di avere il polso della situazione quando si parla di stile. Non è un caso, pertanto, che i suoi post raccolgano sempre decine di migliaia di like e interazioni: l’ex campionessa sa perfettamente come rimanere al centro della conversazione, anche senza la spinta dei risultati sportivi. Perché protagoniste, del resto, si nasce.