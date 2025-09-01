Look iconico a tutto tennis: Olivia Elliott protagonista agli US Open

Con eleganza e un pizzico di audacia, la bellissima Olivia Elliott ha domina le tribune degli US Open: l’outfit è diventato virale sui social.

Diciamo le cose come stanno: una come Olivia Elliott non passerebbe inosservata neanche se indossasse dei capi completamente anonimi e castigati. Il perché è presto detto: la tennista e giovane influencer, infatti, è talmente bella e magnetica da cattura l’attenzione ovunque vada e indipendentemente da cosa abbia deciso di sfoggiare per l’occasione.

E infatti, non a caso, la sua presenza si è fatta notare eccome quando, nei giorni scorsi, si è accomodata in tribuna a Flushing Meadows. Anche lei, come molte altre stelle che gravitano attorno al mondo del tennis pur non giocando nel circuito professionistico, ha ben pensato di volare a New York per godersi un po’ l’atmosfera e le vibes dell’ultimo Slam dell’anno. Da spettatrice ha dunque sfoggiato un look estremamente audace, calibrando alla perfezione lo stile sportivo e la sua infinita voglia di glamour.

La maglia crop, sapientemente abbinata a una minigonna di colore lilla, ha messo in risalto la sua silhouette, confermando come la splendida Olivia sappia dosare audacia e raffinatezza in ogni occasione. Le tribune dello stadio si sono trasformate, seduta stante, in una passerella improvvisata, con tanti sguardi rivolti, non a caso, verso la Elliott.

Olivia Elliott a New York: una presenza che lascia il segno

Con il suo outfit iconico, da vera fashionista, ha illuminato la folla e lasciato il segno. Gli accessori minimal e i capelli sciolti hanno poi fatto il resto, completando un quadro che sembra studiato nei minimi dettagli ma che è allo stesso tempo naturale, quasi spontaneo. Una chiara conferma, se vogliamo, della sua capacità di interpretare lo stile moderno senza forzature.

Oltre che per il suo aspetto esteriore, la tennista ed influencer ha saputo far parlare di sé anche per la capacità di comunicare attraverso la moda. Il pubblico, soprattutto sui social, ha reagito con entusiasmo, trasformando le foto del suo look in veri e propri trend virali. Non un volto tra tanti, Olivia, ma una vera protagonista capace di ammaliare e intrattenere anche lontano dal campo.

Con questo outfit, Olivia Elliott ha dimostrato ancora una volta come lo stile possa diventare un mezzo potente di espressione personale, capace di sedurre e affascinare senza mai perdere di vista la sua identità. L’US Open non è solo tennis: è passerella, e Olivia lo sa.