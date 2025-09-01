Look e stile da Grande Slam: tutti pazzi per le wags degli Us Open

Moda, eleganza, cura dei dettagli, bellezza e personalità: scopri come le wags dei tennisti dominano la scena durante lo Slam newyorkese.

Soffrono, si divertono, tifano, sostengono. Le wags (acronimo che sta per wives and girlfriends, cioè moglie e fidanzate) del tennis, come del resto quelle del calcio, hanno un ruolo sempre più centrale. Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare a loro come ad un “mero” supporto emotivo, perché il loro ruolo, in realtà, va ben oltre.

Oramai le partner dei tennisti sono diventate, infatti, delle vere e proprie icone di stile, tanto è vero che la loro presenza in tribuna, durante i tornei del Grande Slam, è quasi un evento a sé stante. Questo perché, manco a dirlo, le muse dei campioni del tennis mondiale studiano con grande attenzione tanto i loro outfit quanto i loro atteggiamenti, così da essere certe che tutto sia perfetto ed impeccabile nel momento, inevitabile, in cui le telecamere indugeranno su di esse.

Alcune attirano l’attenzione più di altre, al punto da essere popolarissime. Prendiamo Morgan Riddle, per esempio, la splendida compagna di Taylor Fritz. Sono lontani i tempi in cui era solo una wag, perché adesso, pensate un po’, è addirittura una delle figure più in vista di questo mondo. Conosciuta per i suoi contenuti su TikTok e Instagram, come fashion influencer ha portato una ventata di freschezza nel mondo del tennis, introducendo il concetto di “tenniscore” e attirando un pubblico giovane e appassionato. La sua presenza non è passata inosservata neanche agli Us Open 2025: tra outfit eleganti e sorrisi da capogiro, ha saputo conquistare il pubblico e i media.

Eleganza in tribuna: i look delle wags fanno girare la testa a tutti

Ha da poco fatto il suo ingresso nel magico mondo delle wag, poi, Trinity Rodman, che prima ancora di essere la dolce metà di Ben Shelton è calciatrice del Washington Spirit e figlia della leggenda NBA Dennis Rodman. Ha debuttato come wag a Wimbledon e sin da subito il pubblico ne ha apprezzato lo stile raffinato e la compostezza.

Dal primo giorno ha saputo combinare la sua carriera sportiva con il ruolo di sostenitrice, dimostrando che l’eleganza può andare di pari passo con la passione sportiva. Oltre a Riddle e Rodman, altre partner di tennisti hanno attirato l’attenzione per il loro stile durante i tornei del Grande Slam. Si pensi a Paige Lorenze, per esempio, fidanzata del tennista Tommy Paul. L’imprenditrice ha recentemente annunciato il loro fidanzamento e, da quel momento in poi, i riflettori sono stati tutti per lei.

Senza dimenticare Ayan Broomfield, partner di Frances Tiafoe, altra figura di spicco nel circuito tennistico, amata sia per le sue doti atletiche che per il suo stile inconfondibile. Sono tutt’altro che spettatrici qualunque, insomma. Le wags del tennis sono diventate protagoniste con il loro stile unico e la loro presenza carismatica-