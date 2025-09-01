Abiti, stile (e fidanzato) italiani: Laila Hasanovic cattura Sinner e pure Venezia

La fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic, conquista con il suo stile elegante a Venezia, tra abiti raffinati e un look che non passa inosservato.

Laila Hasanovic è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non c’entra niente (o forse un poco sì) il suo nuovo fidanzato, il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner. La giovane modella danese ha scelto Venezia, infatti, come palcoscenico per fare sfoggio della sua eleganza e del suo gusto impeccabile, confermando perché il suo stile catturi l’attenzione di molti, Sinner incluso.

Tra calli pittoresche e gondole che scivolano silenziose lungo i canali, il suo outfit sembrava studiato per un servizio fotografico da copertina, con un equilibrio perfetto tra charme, modernità e dettagli raffinati. Ospite del Festival di Venezia 2025, ha sfilato sul red carpet in occasione della première di La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino che ha come protagonista Toni Servillo. E non ci stupisce affatto che la sua presenza sia stato tanto chiacchierata, né che i fotografi abbiano indugiato un po’ più a lungo su di lei.

Laila, del resto, è la personalità del momento. Non solo perché è bellissima, ma soprattutto perché è riuscita a rubare il cuore del famosissimo tennista azzurro. Che proprio nei giorni scorsi, a ridosso degli Us Open, pur senza mai fare il suo nome ha candidamente ammesso di essersi innamorato. Dopo aver visto le foto di Venezia, in tutta franchezza, ne abbiamo compreso bene anche il motivo.

Tra calli e gondole, spicca lo stile unico di Laila Hasanovic

Per onorare la magica location del Palazzo del Cinema, la Hasanovic ha indossato un abito in perfetto stile italiano, come se, in un certo senso, volesse abbracciare la cultura e le tendenze proprie del Paese del suo compagno.

Armani Privé l’ha vestita dalla testa ai piedi, cucendo su misura per lei un incantevole abito color giallo limone. dalla silhouette a tubo, privo di spalline e tagliato in un tessuto fluido e scivolato. Impreziosito, come se non bastasse, da micro paillettes tono su tono. Superflue, forse, giacché Laila brilla di luce propria, ma tant’è.

Sta di fatto che la fidanzata di Sinner era incantevole in tutto e per tutto e che i riflettori, in occasione della première sono stati puntati prevalentemente su di lei e sul suo fascino, davvero indiscutibile.