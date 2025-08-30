Estrazione Superenalotto 30 agosto 2025: vincite e quote

di

30 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 139. Ecco tutti i ragguagli

L’ultima estrazione settimanale del Superenalotto è ormai alle porte. Chi non lo avesse ancora fatto, può recarsi in ricevitoria per provare a cogliere il bersaglio grosso. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco quindi la carrellata completa:

Vince al Powerball lascia lavoro
Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote  58.934,79
Punti 4: Numero vincite 340, Quote  534,25
Punti 3: Numero vincite 15.523 , Quote  35,02
Punti 2: Numero vincite 272.588 , Quote  6,17

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote  0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 3SS: Numero vincite 117, Quote   3.502,00
Punti 2SS: Numero vincite 1.614; Quote  100,00
Punti 1SS: Numero vincite  9.339 , Quote   10,00
Punti 0SS: Numero vincite 18.651 , Quote  5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 46 43 62 90 30 73

Numero Jolly: 35

Numero Superstar: 73

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

Gestione cookie