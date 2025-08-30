Estrazione Superenalotto 30 agosto 2025: vincite e quote

30 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 139. Ecco tutti i ragguagli
L’ultima estrazione settimanale del Superenalotto è ormai alle porte. Chi non lo avesse ancora fatto, può recarsi in ricevitoria per provare a cogliere il bersaglio grosso. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco quindi la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote € 58.934,79
Punti 4: Numero vincite 340, Quote € 534,25
Punti 3: Numero vincite 15.523 , Quote € 35,02
Punti 2: Numero vincite 272.588 , Quote € 6,17
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 3SS: Numero vincite 117, Quote € 3.502,00
Punti 2SS: Numero vincite 1.614; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 9.339 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 18.651 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 46 43 62 90 30 73
Numero Jolly: 35
Numero Superstar: 73
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.