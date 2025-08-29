Estrazione Superenalotto 29 agosto 2025: vincite e quote

29 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 138. Ecco tutti i ragguagli
Sale l’attesa per l’estrazione odierna del Superenalotto. In tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a gridare “cassa!” e a sperare in un futuro più roseo. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 4 , Quote € 30.161,69
Punti 4: Numero vincite 368 , Quote € 341,00
Punti 3: Numero vincite 12.915 , Quote € 28,84
Punti 2: Numero vincite 201.116 , Quote € 5,71
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 34.100,00
Punti 3SS: Numero vincite 53 , Quote € 2.884,00
Punti 2SS: Numero vincite 893, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 5.997, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 14.453 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 18 22 56 32 52 34
Numero Jolly: 62
Numero Superstar: 45
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.