Laila Hasanovic fa impazzire l’Italia: il reel che tutti (tranne Sinner) commentano

Laila Hasanovic conquista i follower con un reel ed è subito boom di like e di commenti. Tutti gli occhi sono puntati su di lei… e su Jannik Sinner.

Jannik Sinner non è un tipo social. Non lo è neanche un po’. Tanto è vero che, così pare, è il giovane creator Alex Meliss a gestire i suoi account e a pubblicare i contenuti che appaiono nel feed del campione. Non è uno di quei ragazzi, insomma, che passano le ore a fare doppio tap e a scrollare la home di Instagram, per intenderci.

Quanto poco social sia lo si evince, del resto, dal numero delle persone che segue sul social del gruppo Meta: sono solo 95. Si tratta per lo più di colleghi e colleghe, a dimostrazione del fatto che intende fare un uso prettamente sportivo della nota piattaforma. Pensate un po’: in questa ristrettissima cerchia di eletti non c’è spazio neanche per la ragazza che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, vale a dire la bellissima modella danese, di origini bosniache, Laila Hasanovic.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi a ridosso degli Internazionali d’Italia, o anche prima, forse, ai tempi in cui Jannik era fermo ai box per la sospensione dovuta all’affaire Clostebol. Le voci sul flirt, tuttavia, si sono diffuse dopo la parentesi romane, benché non siano ancora arrivate conferme ufficiali in merito alla nuova coppia.

Eleganza e discrezione: Laila Hasanovic sotto i riflettori

Sta di fatto che, nei giorni scorsi, al suo arrivo a New York, Sinner ha confessato di essere innamorato. E il pensiero, inevitabilmente, è volato proprio alla splendida Laila, che non segue, a sua volta, il numero 1 del tennis mondiale, si presume per non dare troppo nell’occhio.

Non è il solo, ad ogni modo, ad aver perso la testa per lei, ex fidanzata di Mick Schumacher, figlio di Michael. Anche i follower italiani, a quanto pare, stravedono per la Hasanovic. Lo si evince dai commenti che sono apparsi sotto l’ultimo reel postato dalla modella, un video semplicissimo in cui Laila ha voluto mostrare il prima e il dopo del suo appuntamento dal parrucchiere.

Bella lo è di certo e, sia per questo che per la sua discrezione, ha colpito nel segno, tanto che un utente le ha scritto, in mezzo ad un mare di apprezzamenti, “Italy loves you”. L’Italia la ama, dice, e in effetti, a giudicare dall’affetto che il popolo azzurro le ha mostrato, non è affatto una bugia.