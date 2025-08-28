Fanny Stollar senza regole a New York: sotto il gilet… il nulla

Fanny Stollar cattura l’attenzione agli US Open con un look estremamente audace e unconventional: New York impazzisce per la tennista ungherese.

Gli US Open sono appena entrati nel vivo, ma già promettono scintille. Tanto sul fronte maschile, quanto su quello femminile. Se nell’ambito dell’Atp l’ipotetica sfida finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner già infiamma i tifosi, anche il possibile duello tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka tiene banco come non mai.

Una cosa è sicura, insomma, a prescindere da come andrà: a Flushing Meadows se ne vedranno delle belle. E qualcosa di bello, di molto bello, si è visto già, per la verità. Lo Slam a stelle e strisce, è giusto sottolinearlo, non regala emozioni solo ed esclusivamente sul campo da gioco. Questa volta, infatti, a rubare la scena è stata Fanny Stollar, tennista ungherese conosciuta per il suo talento e anche, inevitabilmente, per la sua straordinaria bellezza. A New York, la giocatrice ha fatto parlare di sé con un’uscita pubblica che ha immediatamente scatenato una marea di commenti e reazioni.

La reginetta del campo e dei social ha scelto, di certo non a caso, ma con grande consapevolezza, un look che per sua natura era già destinato a far discutere: per assistere ad una partita dello Slam ha sfoggiato, cioè, pantalone elegante e gilet dal taglio maschile. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che quest’ultimo lo ha indossato senza alcun top o reggiseno sotto.

Agli US Open brilla il look di Fanny Stollar

Una scelta di stile estremamente audace, quella della bella Fanny, che ha acceso i riflettori su di lei in men che non si dica. Del resto era inevitabile con un outfit così caldo e sensuale, capace di trasformare la sua apparizione sugli spalti degli US Open in uno degli eventi glamour più chiacchierati della settimana.

Non è la prima volta, ad ogni modo, che ka Stollar cattura l’attenzione con i suoi look. Sui social, la tennista vanta già una solida fanbase che apprezza tanto i suoi colpi quanto le sue scelte di moda. A New York, tuttavia, ha alzato ulteriormente l’asticella, presentandosi con un completo che ha sfidato le convenzioni e che ha inevitabilmente acceso la fantasia dei tifosi.

Agli US Open, insomma, tra grandi nomi e match spettacolari, Fanny è riuscita a prendersi un pezzo di copertina senza neppure impugnare la racchetta. E il suo look, indubbiamente memorabile, conferma una volta di più che in certi casi la moda può essere spettacolare quanto lo sport.