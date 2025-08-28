Estrazione Superenalotto 28 agosto 2025: vincite e quote

28 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 137. Ecco tutti i ragguagli
Oggi, giovedì 28 agosto 2025, nuova caccia al jackpot del Superenalotto che potrebbe realizzare i sogni di quanti in queste ore hanno sfidato la dea bendata con le loro giocate. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 2 , Quote € 78.351,89
Punti 4: Numero vincite 358 , Quote € 451,24
Punti 3: Numero vincite 13229 , Quote € 36,46
Punti 2: Numero vincite 223.107, Quote € 6,68
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 3SS: Numero vincite 70, Quote € 3.646,00
Punti 2SS: Numero vincite 959, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 6404, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 15.828 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 67 64 56 59 72 78
Numero Jolly: 51
Numero Superstar: 86
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.