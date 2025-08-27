Pronostico Club Brugge-Rangers: speranze ridotte al lumicino

Club Brugge-Rangers è un match valido per il ritorno dello spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Una settimana fa ad Ibrox, solitamente un posto molto ostico per gli avversari dei Rangers, il Club Brugge ha sorprendentemente ipotecato la qualificazione alla fase campionato della Champions League battendo gli scozzesi a domicilio con il risultato di 3-1. Fatale l’inizio shock per la squadra di Russell Martin, addirittura sotto di tre gol nei primi 20 minuti di gioco (Vermant, Spileers e Mechele).

Tardiva la reazione dei Rangers, che si sono limitati a rendere meno severo il passo ad inizio ripresa, segnando il gol della bandiera con Danilo. Tracollo difficile da pronosticare, dal momento che i Gers raramente falliscono davanti ai propri tifosi, ma qualche avvisaglia c’era stata eccome: in campionato, infatti, il club di Glasgow non ha iniziato affatto bene, come dimostra lo zero di fianco alla casella delle vittorie dopo tre turni (solo tre pareggi, compreso quello di domenica scorsa in casa del St Mirren).

Rimontare, inutile ribadirlo, sarà complicatissimo, soprattutto per una squadra che da ben 18 anni non vince una partita con due o più reti di scarto in trasferta nella massima competizione continentale. Umore diametralmente opposto in casa Club Brugge: i nerazzurri hanno inanellato cinque vittorie consecutive tra coppa e campionato dalla sconfitta – finora l’unica in stagione – rimediata lo scorso 1 agosto con il Mechelen. Nonostante le cessioni eccellenti (sono andati via tre pezzi da 90 come Jashari, Talbi e De Cuyper per oltre 80 milioni di euro), il tecnico Nicky Hayen è riuscito a non smarrire la rotta e la qualificazione in Champions sarebbe il giusto premio per una società brava a vendere ma allo stesso tempo a scovare sempre nuovi talenti.

Come vedere Club Brugge-Rangers in diretta tv e in streaming

La sfida tra Club Brugge e Rangers è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Club Brugge è quotata a 1.55 su Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.53 su Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Impossibile non tenere conto dello stato di forma del Club Brugge, che secondo noi riuscirà ad imporsi anche nella gara di ritorno dopo aver avuto pure il “privilegio” di riposare nel fine settimana. Previste almeno tre marcature complessive.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Rangers

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Onyedika, Vanaken, Stankovic; Forbs, Vermant, Tzolis.

RANGERS (4-3-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Meghoma; Diomande, Rothwell, Raskin; Antman, Danilo, Gassama.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1