US Open bollenti, Sinner vuota il sacco: il retroscena che accende il gossip

Durante gli US Open Sinner sorprende tutti con parole che non lasciano indifferenti. Il gossip si infiamma a New York: i fan non parlano d’altro.

Il suo era un po’ il classico segreto di Pulcinella. Benché non fosse stato lui a rivelarlo, tutti sapevano già da un pezzo che il suo cuore era tornato a battere e che, molto probabilmente, con quella nuova fiamma stava facendo già sul serio. Tanto da prendere un volo in gran segreto subito dopo gli Internazionali d’Italia, pur di trascorrere qualche giorno in sua compagnia.

Solo che stavolta – e saggiamente, aggiungeremmo – Jannik Sinner ha deciso di essere molto più prudente di quanto non sia stato in passato, quando la sua strada e quella di Anna Kalinskaya si sono incrociate. Il numero 1 del mondo, che nella precedente relazione con Maria Braccini era sempre stato molto cauto, stando bene attento a non finire sotto i riflettori, si è in quel momento ritrovato al centro del gossip. E la cosa, a giudicare da come si sta comportando adesso, non deve essergli piaciuta granché.

Chissà, magari è stata proprio la sovraesposizione mediatica – della quale non è mai parso troppo contento – a seminare zizzania tra loro e a far sì che la relazione naufragasse, per quello che ne sappiamo. Ma torniamo al presente, al suo presente. Alla ragazza della quale, come l’azzurro ha confessato alla stampa alla vigilia degli US Open, si sarebbe innamorato.

La confessione di Sinner che infiamma New York

Dopo questa rivelazione “shock”, Sinner ha anche prontamente aggiunto di non volerne parlare, ma tanto tutti sanno perfettamente chi sia la fortunata e quando, presumibilmente, sia iniziato questo amore.

Lei è Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache, molto popolare nel suo settore e anche sui social network. In passato, dal 2019 al 2022, è stata fidanzata con il calciatore danese Jonas Wind; ha poi avuto una relazione di rilievo con Mick Schumacher. Durante quel periodo, è stata una delle poche persone autorizzate a poter fare visita a Michael Schumacher, rispetto alle cui condizioni, come noto, vige ormai da tempo il massimo riserbo.

Negli ultimi mesi, dopo un periodo di “inattività” sul fronte del gossip, il suo nome è tornato alla ribalta per le voci sul presunto flirt con il numero 1 del tennis mondiale: è stata vista accanto a Parigi durante il Roland Garros e a Londra durante Wimbledon, il che non ha fatto altro che alimentare forti speculazioni, pur in assenza di conferme ufficiali. Che qualcosa ci dice stavolta non arriveranno tanto presto…