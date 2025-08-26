Pronostico Riga-Sparta Parga: il ribaltone è impossibile

Riga-Sparta Parga è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ad un passo dalla fase finale, quella a gironi, della Conference League, dopo la vittoria interna per due a zero della scorsa settimana. Lo Sparta Praga parte decisamente favorito in questo confronto e pensare il lettoni del Riga possano riuscire a fare il ribaltone è qualcosa che va oltre il semplice pronostico. Insomma, il passaggio del turno ci pare scontato e anche la vittoria esterna, la seconda, dovrebbe arrivare.

Perché siamo così convinti? Ve lo diciamo chiaramente: nel match d’andata – sì, senza dubbio un poco la differenza l’ha fatta anche il fattore campo – non c’è stata mai la sensazione nel corso dei 90minuti che il Riga potesse rendersi pericoloso. E il finale sta anche stretto alla formazione della Repubblica Ceca che ha dominato in lungo e in largo e che avrebbe potuto chiudere, lucchettare, il discorso qualificazione. Non che lo stesso sia aperto, anzi, crediamo e siamo sicuri sia chiuso, però un due a zero non lascia dormire del tutto sonni tranquilli al tecnico dello Sparta.

Quest’ultimo, comunque, sa bene che la sua squadra può vincere di nuovo e mettere in cassaforte e questa volta in maniera definitiva il passaggio del turno. Ma sa benissimo che la sua squadra deve tenere alta la concentrazione per farlo. Ci riusciranno i suoi uomini? Sì, siamo sicuri che ci riusciranno quindi crediamo che la vittoria esterna, come spiegato prima, sia ampiamente pronosticabile.

Come vedere Riga-Sparta Parga in diretta tv e in streaming

La sfida Riga-Sparta Praga è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A differenza di quanto successo in Repubblica Ceca, anche per una mera questione di orgoglio, crediamo che il Riga possa riuscire a trovare davanti ai propri tifosi la via della rete. Quindi, la gara, da almeno tre reti complessive, sarà di nuovo appannaggio dello Sparta.

Le probabili formazioni di Riga-Sparta Parga

RIGA (4-3-3): Zviedris; Ngom, Cernomordijs, Musah, Jurkovskis; Tonisevs, Ankrah, Grimaldo; Diop, Ramires, Galo.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindalh; Uchenna, Sorensens, Sevinskyi; Preciado, Andersen, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Kuchta, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2