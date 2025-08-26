Estrazione Superenalotto 26 agosto 2025: vincite e quote

26 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 136. Ecco tutti i ragguagli

Tutto pronto per la prima estrazione settimanale del Superenalotto, celebre gioco che da anni affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco e alla possibilità di cambiare la vita con una sola giocata fortunata. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la sorte, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopri con noi i numeri vincenti e le quote che i fortunati della giornata porteranno a casa.

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 4, Quote € 40.032,50

Punti 4: Numero vincite 557, Quote € 296,18

Punti 3: Numero vincite 21.100, Quote € 23,35

Punti 2: Numero vincite 321.759, Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote € 29.618,00

Punti 3SS: Numero vincite 120, Quote € 2.335,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.846; Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 11.416, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 23.022, Quote € 5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 23 34 63 25 12 41

Numero Jolly: 21

Numero Superstar: 20

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.