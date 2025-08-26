Berrettini e quel segnale silenzioso: la verità su Vanessa Bellini

Vanessa Bellini, presunta fiamma di Matteo Berrettini, sorprende i fan con una foto notturna “caldissima”: cosa nasconde davvero questa immagine?

Prima c’è stata la paparazzata in uno stabilimento balneare di Portofino, poi le dichiarazioni della sorella di lei, che ammetteva di aver già conosciuto il campione e che diceva, a corredo della sua conferma, di sperare che lui non la facesse soffrire. Sembra inutile, insomma, continuare a parlare al condizionale della storia d’amore tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, considerando che oramai ci pare già bella che decollata.

Naturalmente il tennista romano, rimasto abbondantemente scottato da tutto il rumore che generò, a suo tempo, la love story con Melissa Satta, si è guardato bene dal fare passi falsi. Non una foto insieme a lei sui social, non un commento in calce ai contenuti di lei, a differenza di quando stava con Ajla Tomljanovic e si divertiva un mondo a riempirla di complimenti e di emoji.

Berrettini non è più lo stesso. Non lo è in campo, costantemente alle prese com’è con infortuni e stop & go, e non lo è neanche in amore. Peccato solo che la sua nuova fiamma, ballerina divenuta famosa per aver partecipato ad Amici, abbia in qualche modo “sabotato” il suo piano.

Montecarlo sotto le stelle: altro che suggestione

La Bellini, nelle scorse ore, ha pubblicato un carosello super glamour, pieno zeppo di splendidi scatti tutti da ammirare. A destare maggiore interesse, tuttavia, non sono stati quelli in bikini, per quanto effettivamente notevoli.

C’è un’altra immagine ancora sulla quale vale la pena soffermarsi, non fosse altro per il contenuto implicito cui essa rimanda. La foto, l’ultima della collezione, è stata scattata in notturna e ritrae una città sul mare, ma non una a caso. Quella è chiaramente Montecarlo, dove, guarda caso, un certo tennista romano, che nel 2021 centrò la finale di Wimbledon, formalmente risiede.

Se dunque, fino a questo momento, c’è era stato un sostanziale equilibrio tra discrezione e piccoli segnali social, tali da rendere la vicenda molto intrigante, il loro amore è adesso di dominio pubblico. Lo scatto è stato inevitabilmente interpretato come un chiaro segnale di una storia in corso, per cui siamo ben al di là, oramai, della mera suggestione social. Non resta che capire, a questo punto, quando se la storia tra il tennista e Vanessa Bellini diventerà di dominio pubblico.