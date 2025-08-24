Specchio delle mie brame: il selfie da fiaba di Paula Badosa strega i follower

Paula Badosa pubblica un selfie allo specchio ed è subito boom di like e di commenti: la tennista spagnola mette in mostra il suo lato glamour.

Sembra un calvario senza fine, quello di Paula Badosa. La tennista iberica ce la sta mettendo tutta, eppure, ancora oggi, non è riuscita a risolvere completamente il problema alla schiena che l’attanaglia ormai da tempo. Un infortunio che ha compromesso, di fatto, la sua carriera, costringendola a innumerevoli ritiri.

Proprio nei giorni scorsi ha annunciato che non sarebbe scesa in campo agli Us Open, ragion per cui lo Slam a stelle e strisce è rimasto ufficialmente orfano di una delle campionesse che, lo scorso anno, si erano spinte fino ai quarti. Non sarà un periodo facile per lei, dunque, quanto meno da un punto di vista sportivo. Ciò nonostante, sui social sta facendo in modo di mostrarsi sempre raggiante e serena, come a voler dimostrare che neanche un infortunio del genere può fermarla.

Come non l’ha fermata la separazione da quello che diceva essere la sua anima gemella, ossia il tennista greco Stefanos Tsitsipas, con il quale avrebbe dovuto partecipare al torneo di doppio misto poi vinto da Andrea Vavassori e Sara Errani. Un addio che ha colto tutti di sorpresa e relativamente al quale i due campioni non hanno proferito parola alcuna.

Paula Badosa allo specchio tra fascino e stile

Fatto sta che, indipendentemente dalla sua situazione sportiva e dal suo status sentimentale, la Badosa è molto più presente sui social di quanto non lo fosse in passato.

Proprio nelle scorse ore, è riapparsa su Instagram con un selfie allo specchio che ha fatto parlare tutti e che ha unito ironia e glamour. Indossa un look sporty-chic, il cui pezzo focale è il top dall’ampia scollatura, e posa con naturalezza, mostrando il suo lato più personale e giocoso. La didascalia strizza l’occhio ad una delle frasi più celebri dell’universo fiabesco: “Specchio, specchio delle mie brame”, che arriva direttamente dalla storia di Biancaneve.

I fan non hanno tardato a commentare, apprezzando la capacità della tennista di giocare con il proprio look e con la sua bellezza, trasformando un semplice selfie in una piccola opera d’arte. Uno scatto all’insegna del glamour per una delle tenniste in assoluto più amate del circuito femminile.