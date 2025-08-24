Pronostico Atalanta-Pisa: comincia il post-Gasp per la Dea

Atalanta-Pisa è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non sono pochi i dubbi circa il nuovo corso dell’Atalanta dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, il tecnico che negli ultimi dieci anni ha guidato la Dea facendole fare il salto di qualità e traghettandola in una nuova dimensione, nonché a vincere uno storico trofeo europeo (l’Europa League, sollevata appena un anno fa).

Per elaborare il “lutto” calcistico dell’addio del Gasp, passato alla Roma, a Bergamo hanno deciso di affidarsi ad uno degli allievi dell’allenatore piemontese, Ivan Juric. L’Atalanta ha scelto di puntare su di lui malgrado le esperienze disastrose vissute dal tecnico croato nell’ultimo anno, prima alla Roma (esonerato dopo pochi mesi) e poi al Southampton, retrocesso in Championship con largo anticipo. Juric raccoglie inevitabilmente un’eredità pesantissima ed i confronti con Gasperini saranno all’ordine del giorno: non sono mancate le critiche, ad esempio, dopo le sconfitte con Colonia (4-0) e Juventus (1-2) nelle ultime amichevoli, inframezzate da un 3-3 rocambolesco contro i croati dell’Opatija. Nel frattempo la società ha battuto un colpo sul mercato: al posto di Retegui – il capocannoniere della Serie A è andato via dopo una solta stagione, attratto dalle sirene arabe – è arrivato l’ex Lecce Krstovic, mentre dall’Inter la Dea ha acquistato Zalewski.

L’esordio in campionato, ad ogni modo, è di quelli morbidi: a Bergamo arriva il Pisa neopromosso, che ritrova la massima serie dopo 34 lunghi anni. In panchina non c’è più l’artefice della promozione, Pippo Inzaghi, ma Alberto Gilardino, tornato in pista desideroso di riscattarsi in seguito all’esonero con il Genoa. I toscani stanno provando a rendere più competitiva la rosa ma la sensazione è che servano ancora degli ulteriori sforzi. Intanto in Coppa Italia hanno appena avuto la meglio sul Cesena dopo i calci di rigore (era finita 0-0).

Atalanta-Pisa: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Dea il ballottaggio è tra Scamacca e Krstovic, con l’ex Lecce che partirà probabilmente dalla panchina. I due titolari sulla trequarti dovrebbero essere De Ketelaere e Samardzic, ma scalpita il nuovo acquisto Sulemana, che Juric ha allenato al Southampton. In difesa duello tra Djimsiti e Scalvini: il primo è favorito.

Dall’altro lato, Gilardino dovrebbe puntare sull’ex Fiorentina Nzola in attacco, sostenuto da Tramoni, uno dei protagonisti in Serie B a suon di assist e gol. I due esterni di centrocampo saranno Touré e Angori.

Come vedere Atalanta-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Pisa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.40 su Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

L’Atalanta al momento è un cantiere aperto ma il Pisa lo è ancor di più ed i nerazzurri toscani non hanno certo la qualità e l’esperienza della Dea a questi livelli. Prevediamo dunque un successo con almeno due gol di scarto da parte dei bergamaschi in una sfida in cui gli uomini di Gilardino faranno tanta fatica nella propria metà campo (nelle ultime quattro amichevoli la porta non è mai rimasta inviolata).

Le probabili formazioni di Atalanta-Pisa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca.

PISA (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0