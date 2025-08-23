Margarita e lusso a go-go: Aryna Sabalenka esagera a New York

Aryna Sabalenka domina la scena anche fuori dal campo: il costosissimo bracciale di lusso diventa protagonista del suo look pre-US Open.

Gli US Open 2025 stanno per entrare nel vivo e un bel party all’insegna del divertimento era proprio quel che occorreva ai tennisti del circuito maggiore per rilassarsi un po’ prima dell’ultimo Slam della stagione. La tensione, in questo momento, sarà comprensibilmente alle stelle, per cui questa serata è cascata proprio a fagiolo.

E lo sa bene Aryna Sabalenka, che al suo arrivo a New York se l’è spassata come non mai, dimenticandosi per un attimo della minaccia Swiatek che incombe e delle “disfatte” delle ultime settimane. La tigre bielorussa si è concessa una serata fuori dagli schemi e, per l’occasione, ha anche sorpreso tutti con un look decisamente controcorrente.

Non si è messa in super tiro, come fa di solito in vista degli appuntamenti speciali: ha bensì scelto un look sporty-chic che, converrete tutti, è azzeccatissimo per un’atleta come lei, sportiva sì ma anche estremamente femminile. Canotta all’uncinetto di Celine, paper bag jeans di Loewe e sandali di Totem, Aryna era “frizzante” e leggera come non la si vedeva da tempo. Tuttavia è stato un altro dettaglio del suo outfit stratosferico, semplice ma di grande impatto, a sorprendere i follower.

Aryna Sabalenka e quel dettaglio prezioso che fa la differenza

Al party ufficiale organizzato a ridosso dell’inizio del Major a stelle e strisce, la Sabalenka ha catturato tutti gli sguardi con un accessorio da capogiro: un bracciale, vale a dire, firmato Material Good, dal valore complesso, udite udite, di ben 14mila dollari. Un accessorio di lusso, per pochi “intimi”, che ha trasformato il suo outfit in un vero e proprio statement di lusso e raffinatezza.

Era ingioiellata dalla testa ai piedi, però, ragion per cui quello splendido e costosissimo bracciale non era il solo pezzo forte del suo look. Per l’occasione, infatti, Aryna ha fatto sfoggio di un set personalizzato, sempre firmato Material Good, in oro giallo 18 carati. Ciascuno di questi gioielli era in tema con l’Us Open e con il fatto che quello che sta per iniziare sarà il suo ottavo Slam newyorkese. Il girocollo presentava 8 pietre taglio a goccia, mentre gli orecchini constavano di 8 diamanti ciascuno.

Sabalenka ha completato il suo look scintillato con uno spettacolare cronografo automatico Royal Oak Offshore, che ha contribuito a fare in modo che la stella del tennis femminile brillasse più che mai. Per celebrare la sua nuova campagna “Drinks On Us” con Dobel Tequila aveva con sé, inoltre, una bottiglia di margarita.