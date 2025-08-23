Look da red carpet per Diletta Leotta: l’abito in pizzo nero è pura poesia

Diletta Leotta, un look da sogno per le ultime ore di vacanza: il pizzo nero e il taglio a sirena seducono e danno vita a un momento di puro stupore.

Il 16 agosto scorso ha spento 34 candeline e lo ha fatto nel modo più glamour possibile: con un party esclusivo, vale a dire, nella sontuosa cornice del Mangia’s Brucoli resort, nella sua bella Sicilia. E, già in quell’occasione, la splendida Diletta Leotta aveva fatto sfoggio di un abito unico, di quelli che non lasciano molto spazio alle parole.

Non aveva ancora dato il meglio di sé, tuttavia, la stella di Dazn, che si sta concedendo gli ultimi sprazzi di vacanza prima che sia tempo, per lei e per i suoi colleghi, di tornare a bordo campo per raccontare tutti i dettagli e i retroscena del campionato di Serie A. Prima di fare le valigie c’era un’altra cosa ancora che doveva fare: deliziare e sedurre i suoi follower, cioè, con il look in assoluto più esplosivo della sua vacanza all’insegna del sole, del mare e delle tradizioni della sua terra.

Più volte, negli anni, ha stupito con look raffinati, sofisticati e di grande impatto, modellati sulle sue curve stratosferiche; stavolta, tuttavia, ha proprio esagerato, condividendo su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con indosso un abito a sirena in pizzo nero, completamente trasparente e capace di valorizzarne con eleganza la silhouette.

Diletta Leotta incanta in pizzo nero: trasparenze a go-go

Un outfit incredibile, che ha unito come mai prima d’ora sensualità e classe, portando immediatamente alla mente l’atmosfera scintillante di un red carpet internazionale.

Il modello scelto da Diletta è caratterizzato da un design aderente, che scivola lungo le linee del corpo con armonia e naturalezza. I dettagli in pizzo fanno il resto, aggiungendo un tocco di straordinaria raffinatezza senza tempo. Il nero, colore simbolo di eleganza per eccellenza, conferisce al look un’allure sofisticata e misteriosa, mentre gli inserti trasparenti regalano una “vista” senza precedenti.

Non sorprende affatto, insomma, che il post abbia rapidamente raccolto migliaia di commenti e like, con un coro unanime di apprezzamenti. Una scelta certamente audace e per nulla scontata, quella della Leotta, che attraverso questo scatto ha dimostrato ancora una volta di essere non solo uno dei volti più amati della tv ma anche del mondo digitale. Un’icona di stile che non teme rivali.