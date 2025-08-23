Camila Giorgi reinventa il bikini: il selfie che accende l’estate

Camila Giorgi sorprende i fan con un selfie delizioso: con minigonna bianca e bikini reinterpretato si conferma ancora una volta icona fashion.

Ha presentato alla Women Tennis Association la documentazione necessaria per mettere fine alla sua carriera, ha fatto le valigie e, nel giro di poche ore, era già in Argentina, pronta ad iniziare la sua nuova vita. Che nuova lo è stata in tutti i sensi, visto e considerato che, dopo aver appeso la racchetta al chiodo, si è data ad un mondo a lei precedentemente sconosciuto: quello della televisione.

Sui social network Camila Giorgi era già una diva, ma le mancava ancora un’avventura. Per il suo debutto sul piccolo schermo ha scelto un reality show, più precisamente l’Isola dei famosi. Non è rimasta in Honduras fino alla fine: ha lasciato il programma a poche settimane dallo sbarco per via di presunti problemi familiari non meglio specificati. Il tempo trascorso in mezzo all’Oceano le ha dato, ad ogni modo, ciò di cui l’ex tennista era evidentemente in cerca: visibilità.

Una visibilità che i suoi sostenitori continuano a darle, ad ogni modo, anche sul web. Su Instagram, infatti, la campionessa di Macerata continua ad essere popolarissima, sebbene sia ormai lontana dai riflettori sportivi. Oggi è un’icona di stile, un’influencer che ama giocare con la moda e sperimentare look sempre nuovi ed esclusivi.

Camila Giorgi stupisce i social: il nuovo look è micidiale

Con il suo ultimo selfie, in particolare, la Giorgi ha lasciato tutti di stucco. Riflessa allo specchio, Camila si è palesata con indosso una minigonna bianca a balze e la parte superiore di un bikini a quadretti che ha reinterpretato in modo originalissimo: il filo superiore è stato fatto girare più volte attorno al collo, trasformandolo così in una sorta di “collana”.

In questo modo, Camila ha valorizzato ulteriormente il suo prosperoso décolleté, oltre ad aver creato un look capace di unire eleganza ed audacia. E ha confermato ancora una volta, come se non bastasse, la sua capacità di stupire con dettagli mai banali. Non è la prima volta che la Giorgi utilizza i social come passerella personale: nel tempo ha abituato i fan a scatti in cui moda e personalità si intrecciano, ma ogni volta è come se fosse la prima.

Con questo nuovo scatto, l’ex atleta ha altresì dimostrato che non serve un campo da tennis per lasciare il segno: bastano uno specchio, un tocco di creatività e la naturalezza di chi sa trasformare ogni dettaglio in stile.