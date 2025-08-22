Estrazione Superenalotto 22 agosto 2025: vincite e quote

22 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 134. Ecco tutti i ragguagli
Il sogno di diventare milionario potrebbe diventare realtà per alcuni fortunati giocatori del Superenalotto. Non si ferma dunque la caccia al Jackpot del Superenalotto che potrebbe cambiare la vita dei più fortunati. Passiamo quindi in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le relative quote che i fortunati della giornata si porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite , Quote
Punti 5+: Numero vincite , Quote
Punti 5: Numero vincite , Quote
Punti 4: Numero vincite , Quote
Punti 3: Numero vincite , Quote
Punti 2: Numero vincite , Quote
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite , Quote
Punti 5+SB: Numero vincite, Quote
Punti 5SS: Numero vincite , Quote
Punti 4SS: Numero vincite , Quote
Punti 3SS: Numero vincite , Quote
Punti 2SS: Numero vincite Quote
Punti 1SS: Numero vincite , Quote
Punti 0SS: Numero vincite , Quote
Combinazione vincente Superenalotto:
Numero Jolly:
Numero Superstar:
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.