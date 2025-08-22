Dietrofront Camila Giorgi: la tennista torna in campo dopo un anno di stop

Camila Giorgi torna in campo dopo un anno dal ritiro dal circuito maggiore: sarà protagonista alla Vip Tennis Cup 2025 a L’Aquila, tifosi in delirio.

Non ha più toccato la racchetta da quando, ormai più di un anno fa, ha detto addio al tennis. Si è allenata in palestra, ma non è mai più scesa in campo. Adesso, però, è finalmente pronta a tornare alle vecchie abitudini e a ricominciare a fare ciò che le riesce meglio: giocare e intrattenere i tifosi con il suo talento formidabile e con i suoi colpi da cecchino.

Sì, è tutto vero: la notizia che i suoi sostenitori credevano non sarebbe mai arrivata è, finalmente, realtà. Camila Giorgi, ex numero uno del tennis azzurro, ritiratasi dalla scena nel maggio dello scorso anno, si appresta a fare dietrofront. Non tornerà a giocare nel circuito maggiore, naturalmente, avendo lei deciso di appendere definitivamente la racchetta al chiodo. Sarà tuttavia protagonista di un evento alquanto singolare che si terrà, il prossimo 29 agosto, al circolo tennis “Peppe Verna”, a L’Aquila, nel cuore del centro storico della città.

La Vip Tennis Cup, questo il nome della manifestazione, nasce per unire sport, spettacolo e sociale in un contesto unico: la settimana della Perdonanza Celestiniana, che richiama ogni anno migliaia di persone. Nei giorni precedenti al main event si terrà anche un torneo amatoriale tra i soci e non del circolo, i cui vincitori avranno l’opportunità straordinaria di esibirsi al fianco dei Vip che prenderanno parte all’evento.

Camila Giorgi di nuovo protagonista sul campo da tennis

Quella relativa alla partecipazione di Camila Giorgi, naturalmente, è una notizia di grande rilievo. Sarà il suo primo vero ritorno davanti al pubblico dall’addio alle competizioni, ragion per cui sarà una manifestazione all’insegna di nostalgia e curiosità. Senza contare che la sua presenza darà grande visibilità a un evento che non vuole essere soltanto sportivo, ma anche solidale.

Insieme all’ex tennista marchigiana ci saranno anche altri naufraghi che, come lei, hanno partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi: ci riferiamo a Mario Adinolfi, Alessia Fabiani e Dino Giarrusso.

Una reunion tra vip della televisione che, ne siamo certi, contribuirà in maniera significativa a dare all’evento organizzato nel centro storico dell’Aquila, di cui la Giorgi sarà, senza ombra di dubbio, protagonista indiscussa.