Fuga in Thailandia per Alica Schmidt: mare, sole e foto irresistibili

Relax, mare e scatti “proibiti”: la runner Alica Schmidt fa impazzire Instagram dalla Thailandia, tra paesaggi da sogno e scatti irresistibili.

Non è un caso che si dica, di lei, che è la runner più sexy del mondo. Alica Schmidt è estremamente affascinante, infatti, anche solo quando indossa un completo sportivo – firmato rigorosamente Boss, il suo sponsor – figurarsi quanto possa esserlo quando, invece, esce fuori dagli schemi e si concede qualche look un po’ più audace.

Ecco spiegato, dunque, perché le ultime fotografie abbiano riscosso così tanto successo nel giro di poche ore. L’atleta tedesca si sta concedendo qualche giorno di vacanza in Thailandia e, come spesso ha fatto in passato, ha ben pensato di condividere alcuni dei momenti più belli della sua fuga all’estero sui social network. Così facendo ha subito innescato una vera e propria ondata di like e di commenti, a conferma del fatto che Alica è ormai una star non solo in pista, ma anche online.

Tra acque cristalline, spiagge dorate e panorami da cartolina, la Schmidt ha pubblicato una serie di foto che hanno fatto girare la testa a migliaia di follower. Bikini minimal, pose sensuali e quel mix di freschezza e sicurezza che la contraddistingue: ogni scatto è diventato immediatamente virale. Le immagini, proibitive” per la loro carica di sensualità, hanno acceso la fantasia dei fan e riportato Alica sotto i riflettori del gossip internazionale.

Thailandia da urlo per Alica Schmidt: foto che conquistano i fan

Non è la prima volta che la Schmidt riesce a catalizzare l’attenzione anche lontano dalle piste e dallo sport. Atleta di talento e modella a tempo pieno, la 25enne tedesca ha costruito un’immagine in bilico tra sport e glamour, in grado di affascinare sponsor, media e pubblico. La vacanza in Thailandia diventa così un pretesto perfetto per mostrare non solo il suo lato più femminile, ma anche la spontaneità che la rende amatissima dai follower.

In attesa di rivederla in pista, dunque, i fan possono continuare a consolarsi sbirciando da lontano le sue avventure thailandesi, tanto più che ogni post sembra pensato per lasciare il segno. Alica Schmidt si conferma così la regina indiscussa di Instagram: tra velocità, bellezza e carisma, il suo sprint mediatico non conosce rivali.