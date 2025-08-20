Un tuffo nei ricordi per Federica Pellegrini: il nuovo reel delizia i fan

Federica Pellegrini torna a nuotare in pubblico in un reel speciale: costume verde e musica ad hoc per raccontare un amore che non è mai finito.

Federica Pellegrini è, senza ombra di dubbio, ambasciatrice dello sport azzurro e simbolo di grande determinazione. Con la sua tenacia è riuscita a collezionare successi e traguardi senza precedenti, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel panorama sportivo mondiale. Ha ormai appeso la cuffia al chiodo, ma questo non significa che chi l’ha sostenuta nel corso della sua carriera si sia dimenticato di lei, anzi.

Non è possibile che questa cosa accada, oltretutto, considerando che la Divina continua a sorprendere i suoi tifosi con piccoli gesti e contenuti in grado di scatenare grandi emozioni. Oggi la campionessa olimpica si barcamena tra nuovi progetti e gli impegni da mamma, ma, di tanto in tanto, si palesa sui social network per raccontare in maniera diversa il dietro le quinte della sua nuova vita.

Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando, all’improvviso, ha pubblicato su Instagram un reel dalle vibes deliziosamente estive, che ci ha permesso di sbirciare come la Pellegrini se la spassi da quando il nuoto non è più il centro della sua quotidianità. Il che non significa che abbia dimenticato o messo da parte la sua passione, giammai. Anzi, il video in questione dimostra esattamente il contrario, confermando il fatto che certi amori, per quanti giri possano fare, sono duri a morire.

Un reel tra nostalgia e passione: la Divina torna in acqua

Iniziamo col dire che, come sottofondo musicale, Federica ha scelto un brano cult dell’estate italiana: “Sapore di mare”, una canzone che evoca atmosfere estive e nostalgiche, perfetto per accompagnare le immagini di cui è protagonista.

Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)



A rendere il tutto ancora più suggestivo è il costume intero verde che indossa: sfoggia un look semplice ma elegante, che lascia trasparire la naturalezza e la bellezza di un momento autentico, di quello che possiamo definire un vero e proprio tuffo nei ricordi. Il reel ha subito raccolto centinaia di commenti e migliaia di like. I fan hanno sottolineato come il video racchiuda in pochi secondi tutta la sua storia: la leggerezza del nuoto come divertimento, la potenza dei ricordi e la voglia di non abbandonare mai ciò che ha reso indimenticabile la sua carriera.

La Divina si tuffa e nuota con grazia ed eleganza, incantando i follower e ricordando a tutti che certi legami, come quello che ha lei con l’acqua, per l’appunto, sono destinati a durare per l’eternità.