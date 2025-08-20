Gratta e vinci, il trucco da manuale è già virale su TikTok

Sui social network spopolano numerose teorie su come sbancare al Gratta e vinci. Scopri la verità dietro la sfida della tiktoker al “trucco da manuale”.

Da tempo TikTok è diventato una fucina di trucchi e strategie legate ai Gratta e Vinci. Numerosi utenti si sono cimentati nel mettere a punto “metodi infallibili” per individuare tagliandi vincenti. Ma quanto di tutto ciò si regge su basi reali? Ecco la storia delle ultime teorie che stanno facendo il giro del web.

Una tiktoker nota come Mrs. Tink ha deciso di mettere alla prova alcune di queste strategie in diretta. Ha acquistato un intero blocchetto da 25 biglietti del valore di 20 dollari ciascuno, seguendo alla lettera i consigli di un “manuale” di gioco che prometteva ritorni garantiti. L’obiettivo? Dimostrare che, se si seguono le regole scritte, si possa almeno recuperare quanto speso.

Dopo aver grattato via la patina, il risultato è stato deludente: solo 280 dollari di vincita, ovvero ben 220 in meno rispetto ai 500 investiti. I primi cinque tagliandi erano tutti perdenti, poi è arrivato un premio da 100 dollari, seguito da altri piccoli premi da 20$. L’esperimento dimostra che la teoria del manuale non regge al confronto con la realtà.

Quando la viralità TikTok incontra la superstizione: tra visibilità e rischio

Molti di questi metodi propongono regole tipo “non comprare il primo o l’ultimo biglietto del rotolo” o “acquista solo tagliandi della stessa serie”. Alcuni tiktoker affermano che certi numeri di sequenza o grattini specifici siano più vincenti. Una strategia su tutte: comprare più tagliandi dalla stessa partita. Peccato che le probabilità siano regolamentate in modo casuale e non dipendano da logiche di stampa o sequenza.

In effetti, come più volte ricordato da fonti autorevoli e concessionari di gioco italiano, ogni biglietto ha probabilità indipendenti dall’altro. Non esistono “serie fortunati”, né sequenze di codice che garantiscano vincite: il sistema prevede una distribuzione casuale e controllata. Ciò significa che nessuna strategia basata su manuali o video virali può portare a un profitto replicabile.

A ben vedere, questo tipo di contenuto alimenta solo una falsa speranza: chi vede il metodo testato da Mrs. Tink potrebbe cadere nella convinzione che basti copiarlo per ottenere una vincita. In realtà il gioco è imprevedibile e la fortuna segue regole imperscrutabili. Per chi gioca, è essenziale mantenere approccio critico e consapevolezza. Le probabilità ufficiali – riportate sul retro dei biglietti – restano dunque, in definitiva, lo strumento più affidabile per informarsi.