Camila Giorgi illumina i social: il nuovo scatto è pura magia

Camila Giorgi torna a sorprendere i fan: camicia bianca e minigonna celeste per uno shooting intrigante che ha conquistato i follower.

Fino a qualche tempo fa, lo faceva sul campo da tennis. Adesso si serve dei social, invece, per attirare l’attenzione dei follower e degli ex tifosi e per ritagliarsi lo spazio che ha sempre voluto avere per sé nel world wide web. E le riesce benissimo, tanto è diventata abile con l’elaborazione dei contenuti e con le pose.

Camila Giorgi, insomma, sembra tagliata proprio per questo, motivo per il quale non ci sorprende affatto che ogni suo post riscuota un grandissimo successo in termini di like e di commenti. Il popolo dei social continua a seguirla e adorarla malgrado abbia ormai appeso la racchetta al chiodo da oltre un anno, segno che chi l’ha sempre seguita la stima al di là del fatto che giochi ancora a tennis o meno.

Lo dimostra il fatto che ad ogni carosello che posta, cosa che da qualche tempo a questa parte fa regolarmente e piuttosto spesso, venga letteralmente sommersa dall’affetto dei fan. Come è successo nelle scorse ore, del resto, quando la tennista azzurra ha condiviso una piccola selezione di scatti deliziosi che ha immediatamente catturato like e commenti entusiasti. Questa volta non si tratta di una posa sportiva, ma di uno shooting elegante e raffinato, in perfetto stile bon ton.

Lo scatto elegante e raffinato della tennista conquista il popolo dei social

Nelle foto, la campionessa di Montreal 2021 indossa una camicia bianca di pizzo, con maniche a sbuffo, dal taglio femminile e delicato, abbinata a una minigonna a portafoglio di colore celeste, un mix cromatico che si abbina perfettamente al suo stile.

Un look semplice ma ricercato, che valorizza la silhouette impeccabile dell’ex tennista e che mette in evidenza la sua naturale eleganza. Lo styling scelto per l’occasione è in linea con il mood dell’outfit: capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up luminoso e naturale, per un risultato finale che sottolinea il lato più delicato e sofisticato della tennista. Non è la prima volta che Camila Giorgi sorprende i fan con outfit così ricercati; anzi, negli anni si è costruita una vera e propria reputazione da icona fashion, capace di unire sensualità e raffinatezza.

Camila, che ora vive in Argentina, continua dunque ad essere una delle figure più seguite non solo per le sue prestazioni sul circuito WTA, ma anche per la sua capacità di trasformare ogni apparizione social in un piccolo evento. E lo scatto in camicia bianca e minigonna celeste ne è la conferma: un mix di grazia, stile e fascino che lascia ancora una volta il segno.