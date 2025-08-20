Alisha Lehmann, relax sul lago: bikini rosa e nuova vita al Como Women

Relax sul lago di Como per Alisha Lehmann: la calciatrice svizzera, dopo una stagione in bianconero, riparte con entusiasmo al Como Women.

L’Italia le è piaciuta talmente tanto che, nonostante abbia deciso di cambiare vita e di concedersi una nuova parentesi, è nel nostro Paese che ha deciso di rimanere. Da Torino si è trasferita nella splendida Como: ha lasciato la Juventus Women per passare al Como Women a titolo definitivo, dando così inizio ad una nuova avventura sportiva.

La giocatrice di origini svizzere Alisha Lehmann, classe 1999, è ora pronta a vivere una nuova sfida in serie A femminile. E intende farlo da protagonista, motivo per il quale, prima che il campionato entri nel vivo, ha ben pensato di concedersi un po’ di relax nel nuovo e suggestivo paesaggio sullo sfondo del quale giocherà da questo momento in poi.

Ha scelto il meraviglioso lago di Como per la sua prima estate italiana, per prendere dimestichezza con questi nuovi luoghi e ricaricare le batterie in vista delle sfide che affronterà da qui a breve. Nelle ultime ore, come a voler documentare la sua nuova vita in riva al lago tanto caro ad Alessandro Manzoni, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in bikini rosa, in un contesto da sogno che unisce relax, bellezza e voglia di rigenerarsi alla vigilia di questa nuova ed elettrizzante avventura.

Dalla Juventus al Como: la calciatrice si gode gli ultimi giorni di relax

Gli scatti che ha pubblicato direttamente dal lago di Como, dove appare raggiante in bikini rosa, raccontano una fase di transizione all’insegna della serenità. Un momento di pausa che anticipa le sfide della prossima stagione e che permette ai tifosi di conoscere anche il lato più autentico e spontaneo di una calciatrice che non smette di conquistare con la sua energia e il suo sorriso.

Con lo sguardo rivolto al futuro e con la consapevolezza di essersi lasciata alle spalle un anno intenso e bellissimo, seppur non troppo soddisfacente dal punto di vista sportivo per via degli ingressi in campo avvenuti, per lo più, a gara in corso. La sua annata bianconera si è conclusa con due trofei di grande prestigio: lo scudetto e la Coppa Italia, conquistati da un gruppo che ha dimostrato compattezza e grande spirito di squadra. Un bilancio positivo, che ha permesso ad Alisha di crescere ulteriormente in esperienza e visibilità, consolidando il suo ruolo di atleta internazionale.

Speriamo solo, a questo punto, che in riva al lago di Como la Lehmann possa avere la possibilità di trovare maggiore continuità e di esprimere ancor meglio le sue qualità tecniche e atletiche, in una squadra che punta a crescere e a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella serie A femminile.